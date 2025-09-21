HOYSuscripcion LR Focus

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 22 de septiembre, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, lunes 22 de septiembre.

Lee el horóscopo de hoy, 22 de septiembre.
Lee el horóscopo de hoy, 22 de septiembre. | Foto: La República

Este lunes 22 de septiembre viene acompañado de una poderosa carga de energía astral. De acuerdo con las predicciones de Jhan Sandoval, los doce signos del zodiaco sentirán la influencia de estas vibraciones en su estado emocional, en las decisiones que tomen y en el curso de su día. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis enfrentarán una jornada llena de señales cósmicas, con oportunidades que no deben dejar pasar y advertencias que será crucial tener en cuenta. Conoce lo que el universo tiene preparado para ti y sácale el mayor provecho a su guía en este día especial.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 22 de septiembre?

  • Aries: Aunque algunas circunstancias te inviten a actuar de forma precipitada, lo correcto será que medites en cada paso que des. En el amor, luego de esa decepción llega una nueva oportunidad.
  • Tauro: A pesar de lo interesante de esa sociedad que te están proponiendo, aún no es el tiempo para formalizar lazos debido a la falta de presupuesto. Espera estabilizarte, luego podrás emprender.
  • Géminis: Es necesario que regularices algunos documentos que están pendientes. Para este fin, contarás con el apoyo de una persona de confianza que sabe el manejo de estos temas. Todo se solucionará.
  • Cáncer: Estarías esperando mucho compromiso de parte de alguien que evidencia una actitud evasiva. Hay actos que son una respuesta y debes basarte en los hechos para que tomes decisiones.
  • Leo: Necesitas llegar a un acuerdo económico para realizar ese viaje o proyecto que tienes en mente. En lo sentimental, alguien que se había distanciado se acercará con la intención de reconquistarte.
  • Virgo: Tendrás que relacionarte con muchas personas, algunas serán nuevas para ti, lo que podría intimidarte. No pierdas espontaneidad, el grupo al que te integrarás será armonioso y productivo.
  • Libra: Tienes gestiones importantes sobre la marcha que no deberían interrumpirse por desacuerdos que tengas con el entorno. Llega a un conceso y no generes divisiones, solo así avanzarás.
  • Escorpio: Encuentras la manera más práctica e inteligente de hacer realidad ese proyecto que hace tiempo deseas concretar. Empiezan a abrirse frente a ti nuevas oportunidades para tu crecimiento.
  • Sagitario: El esfuerzo y la dedicación te permitirán materializar un objetivo por tanto tiempo deseado. Perseguirás metas mayores y tendrás la posibilidad de crear alianzas con personas importantes. 
  • Capricornio: Un cambio inesperado en tus planes complicaría en horarios lo que tenías planificado. Esto supone lidiar con nuevos obstáculos, pero gracias a tu perseverancia todo lo resolverás.
  • Acuario: Hay un tema económico que necesitas resolver, pero no lograrías nada si solo piensas en el problema, sin darle cabida a la estrategia ni a las soluciones. Concéntrate y enfócate, luego todo cambiará.
  • Piscis: Las demoras que estás experimentando se deben a una serie de trabas que aún no se han evidenciado, pero que necesitas reconocer. Investiga. En lo familiar, luego de un pleito surge la reconciliación.
