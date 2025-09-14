HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 15 de septiembre, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, lunes 15 de septiembre.

Lee el horóscopo de hoy, 15 de septiembre.
Lee el horóscopo de hoy, 15 de septiembre. | Foto: La República

Hoy, 15 de septiembre, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 14 de septiembre, según Jhan Sandoval

lr.pe

¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 15 de septiembre?

Mira lo último de

ASTROMOOD

De lunes a viernes a las 9:00 a.m.

Ver ahora
  • Aries: Tendrás que renegociar ese acuerdo económico, pues no te estaría resultado del todo favorable. En el amor, has tenido dudas, pero esa persona se acercará y buscará aclarar todas tus inseguridades.
  • Tauro: Analizarás esa propuesta y decidirás descartarla por considerarla poco fiable. Te encaminarás a proyectos mucho más convenientes. En el amor, rompes con alguien que mentía constantemente.
  • Géminis: Lejos de colaborar, un compañero estaría complicando tus gestiones por su constante distracción. Dialoga y adviértelo de las consecuencias. En lo sentimental, se aclaran malos entendidos.
  • Cáncer: Asumes un cargo laboral que podría ser más fatigoso, pues consumiría más tiempo, pon tus condiciones. En el amor, no evadas a esa persona sin explicar los motivos por los cuales te alejarías.
  • Leo: Te harán una propuesta para iniciar un negocio o proyecto laboral, pero no te sentirás seguro y decidirás descartarla. En el amor, esa persona buscará la forma de llegar a ti, lo conseguirá.
  • Virgo: Tu habilidad te permitirá resolver en poco tiempo ese problema familiar. De una manera inesperada, se presenta una oferta laboral que será muy positiva pues te brindará estabilidad, acéptala.
  • Libra: Las cosas no han tomado la velocidad que esperabas, pero esto no debe de desanimarte. Deja a un lado tus emociones y lucha por conseguir tus objetivos. La batalla será dura, pero triunfarás.
  • Escorpio: El día demandará mucho esfuerzo de tu parte. Deberás de resolver varias situaciones a la vez, pero no te faltará capacidad ni dominio para triunfar. En el amor, no le des la espalda a esa persona.
  • Sagitario: Luego de un período de pérdidas, todo gira a tu favor. Tu labor empieza a destacar y escucharás ofertas que serán muy positivas. No dejes que el temor te paralice y acepta los nuevos retos.
  • Capricornio: Una persona negativa te hablará mal de quien está ayudándote en tus proyectos laborales. No tomes decisiones basándote solo en intrigas y confirma los hechos. Luego toma una decisión.
  • Acuario: Tienes en mente una idea que te genera mucha esperanza, pues la encuentras rentable y de fácil concreción. No obstante, estarías acelerándote sin tener en claro la estrategia. Sé prudente.
  • Piscis: Aunque siempre te ha parecido seria, esa persona no está siendo sincera y hoy comprobarás por alguna traición su falta de honestidad. No permitas que te manipulen, sé muy racional.
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 12 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 12 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 11 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 11 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 10 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 10 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, domingo 14 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, domingo 14 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 14 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 14 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 12 de septiembre, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 11 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 12 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota