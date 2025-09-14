➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 15 de septiembre, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, lunes 15 de septiembre.
Hoy, 15 de septiembre, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 15 de septiembre?
- Aries: Tendrás que renegociar ese acuerdo económico, pues no te estaría resultado del todo favorable. En el amor, has tenido dudas, pero esa persona se acercará y buscará aclarar todas tus inseguridades.
- Tauro: Analizarás esa propuesta y decidirás descartarla por considerarla poco fiable. Te encaminarás a proyectos mucho más convenientes. En el amor, rompes con alguien que mentía constantemente.
- Géminis: Lejos de colaborar, un compañero estaría complicando tus gestiones por su constante distracción. Dialoga y adviértelo de las consecuencias. En lo sentimental, se aclaran malos entendidos.
- Cáncer: Asumes un cargo laboral que podría ser más fatigoso, pues consumiría más tiempo, pon tus condiciones. En el amor, no evadas a esa persona sin explicar los motivos por los cuales te alejarías.
- Leo: Te harán una propuesta para iniciar un negocio o proyecto laboral, pero no te sentirás seguro y decidirás descartarla. En el amor, esa persona buscará la forma de llegar a ti, lo conseguirá.
- Virgo: Tu habilidad te permitirá resolver en poco tiempo ese problema familiar. De una manera inesperada, se presenta una oferta laboral que será muy positiva pues te brindará estabilidad, acéptala.
- Libra: Las cosas no han tomado la velocidad que esperabas, pero esto no debe de desanimarte. Deja a un lado tus emociones y lucha por conseguir tus objetivos. La batalla será dura, pero triunfarás.
- Escorpio: El día demandará mucho esfuerzo de tu parte. Deberás de resolver varias situaciones a la vez, pero no te faltará capacidad ni dominio para triunfar. En el amor, no le des la espalda a esa persona.
- Sagitario: Luego de un período de pérdidas, todo gira a tu favor. Tu labor empieza a destacar y escucharás ofertas que serán muy positivas. No dejes que el temor te paralice y acepta los nuevos retos.
- Capricornio: Una persona negativa te hablará mal de quien está ayudándote en tus proyectos laborales. No tomes decisiones basándote solo en intrigas y confirma los hechos. Luego toma una decisión.
- Acuario: Tienes en mente una idea que te genera mucha esperanza, pues la encuentras rentable y de fácil concreción. No obstante, estarías acelerándote sin tener en claro la estrategia. Sé prudente.
- Piscis: Aunque siempre te ha parecido seria, esa persona no está siendo sincera y hoy comprobarás por alguna traición su falta de honestidad. No permitas que te manipulen, sé muy racional.