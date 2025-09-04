➤ Descubre tu HORÓSCOPO : qué te deparan los astros este 5 de septiembre, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, viernes 5 de septiembre.
- Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 4 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal
- ➤ Descubre tu HORÓSCOPO HOY: qué te deparan los astros este 4 de septiembre, según Jhan Sandoval
Hoy, 5 de septiembre, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.
PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO HOY: qué te deparan los astros este 4 de septiembre, según Jhan Sandoval
¿Qué dice el horóscopo, viernes 5 de septiembre?
- Aries: Esa persona está malinterpretando tus comentarios, tengas la intención o no, es importante evitar confrontaciones, será la única manera de evitar represalias que perturben tu tranquilidad.
- Tauro: Tu atención estará centrada en una actividad que podría alejarte de otro tipo de responsabilidades. Alguien muy cercano notará este descuido y llamará tu atención, tienes que ordenarte.
- Géminis: No permitas que temas intrascendentes te hagan rivalizar con esa persona tan importante para ti. Busca un espacio para dialogar y limar asperezas, evitarás prologar esta situación.
- Cáncer: Surge un encuentro armonioso con alguien que te importa afectivamente, es posible que hablen de compromiso; llega un período de solidez y estabilidad. Evita dudas e inseguridades.
- Leo: Tienes temores que no te permiten actuar objetivamente. Despeja tu mente y actúa de una manera práctica. Hoy todo empezará a girar a tu favor, especialmente en lo vinculado a tu economía.
- Virgo: Tus formas no están siendo las más cordiales; si deseas mejorar la relación con tu entorno necesitas ser más flexible y cercano emocionalmente. Inténtalo, recuperarás armonía a tu alrededor.
- Libra: No es el momento para actuar o decir, es mejor guardar silencio y reflexionar ya que podrías predisponerte a más tensiones de las existentes. La soledad te ayudará a recuperar ecuanimidad.
- Escorpio: Los ánimos alterados de quien amas te hacen pensar en lo conveniente de una separación. No te rijas por emociones y aclara tu pensamiento, solo así tomarás decisiones certeras.
- Sagitario: Tienes que resolver asuntos importantes y no puedes tener dudas, es el momento de apelar a una asesoría detallada, solo así encontrarás el camino correcto. Hoy habrá armonía y reconciliación.
- Capricornio: Tu actitud ha sido severa con alguien que no lo merecía. Aunque te cuesta pedir disculpas, hoy tomarás conciencia y buscarás acercarte mostrando un lado diferente y más conciliador.
- Acuario: Estarás totalmente dedicado a una actividad extenuante y es posible que tu familia te exija la atención que hoy no puedes dar. No te sobrecargues, organízate y delega responsabilidades.
- Piscis: Tienes que ser prudente con tus comentarios u opiniones, especialmente al referirte a una tercera persona, de lo contrario podrían generarse discrepancias o diferencias que puedes evitar.