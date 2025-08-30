HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 31 de agosto, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, domingo 31.

Lee el horóscopo de hoy, 31 de agosto.
Lee el horóscopo de hoy, 31 de agosto. | Foto: La República

Hoy, 31 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 31 de agosto?

  • Aries: No es conveniente que los sentimientos se antepongan a la razón, tendrás el deseo de expresar lo que sientes sin filtrar contenidos, lo que no traería buenos resultados. Calma tus emociones.
  • Tauro: Recordarás asuntos pendientes u olvidados, el día lo dedicarás a gestionar todo lo que estaba descuidado y gracias a tu voluntad y sentido de disciplina no pararás hasta culminar con todo.
  • Géminis: Amaneces con las ideas claras de lo que deseas para tu futuro. Desaparece la inseguridad y esa actitud aletargada; hoy empezarás a dirigirte con optimismo hacia un nuevo sendero.
  • Cáncer: No esperarás a que esa persona te pida ayuda. Tu intuición te advierte que alguien cercano está pasando por un mal momento. Brindarás atención y un apoyo que se volverá indispensable.
  • Leo: Eres consciente que los celos y la inseguridad te habían conducido a acciones que no resultaron positivas para tu vida sentimental. Hoy empiezas a tener mayor control sobre tus emociones.
  • Virgo: Algunas actividades te habían alejado de los tuyos, pero hoy aprovecharás cada espacio para dedicárselo a tu familia y lo disfrutarás. Es el momento para buscar disculpas y perdonar resentimientos.
  • Libra: Es posible que estés sobreprotegiendo a un ser querido restándole, sin querer, espacios personales y cierta libertad. Medita en tu actitud y busca un punto de equilibrio que resulte saludable.
  • Escorpio: El deseo por complacer a tus seres queridos te llevará a organizar tanto un almuerzo especial como una serie de actividades que te permita compartir espacios que se estaban perdiendo.
  • Sagitario: Llegan a tu mente escenas del pasado y la nostalgia te llevaría a contactarte con amistades o familiares que hace mucho no vez. Te hará bien saber que esos lazos de amor aún siguen vigentes.
  • Capricornio: Trata de no imponer tu voluntad cuando tu punto de vista no es del todo compartido. Forzar a algunas personas a seguir tus ideas solo generaría incomodidades y traería fricciones.
  • Acuario: En algún momento del día estarías por decir o hacer algo impulsado por emociones enturbiadas. Tienes que identificar este estado y calmarte si deseas evitar complicaciones con tu entorno.
  • Piscis: Tienes que reconducir tu energía y evitar perder el tiempo en estados subjetivos y melancólicos. Es el momento de direccionar tu camino y seguir esas metas que tanto deseas conquistar.
