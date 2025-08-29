HOYSuscripcion LR Focus

Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 29 de agosto: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

¿Qué le espera a cada signo hoy, 29 de agosto? Mhoni Vidente anuncia nuevas predicciones sobre el amor, salud y dinero.

Revisa las predicciones astrológicas de Mhoni Vidente para el día de hoy, jueves 28 de agosto.
Revisa las predicciones astrológicas de Mhoni Vidente para el día de hoy, jueves 28 de agosto. | Composición LR

La famosa astróloga y tarotista cubana Mhoni Vidente anunció sus predicciones para el viernes 29 de agosto, destacando avances en proyectos y resolución de conflictos, pero alertó sobre posibles tensiones emocionales.

La semana pasada se cerró un ciclo energético importante, dando paso a nuevas oportunidades, en lo laboral y personal. La tarotista instó a reflexionar, hacer ajustes y soltar lo innecesario, mensaje que impactó a sus miles de seguidores en México, EE.UU. y Latinoamérica.

PUEDES VER: Luna de Sangre 2025: ¿se podrá ver el eclipse lunar total del 7 de septiembre en Estados Unidos y en México?

Predicciones de Mhoni Vidente para cada signo zodiacal

Con un enfoque espiritual y práctico, el horóscopo de Mhoni Vidente brinda consejos y advertencias para este viernes 29 de agosto.

  • Aries (21 marzo - 19 abril): organice sus finanzas y papelería. Se vienen recompensas económicas al cerrar el mes.
  • Tauro (20 abril - 20 mayo): se vienen viajes, nuevos proyectos y su buena energía los favorecerán. No tome decisiones apresuradas.
  • Géminis (21 mayo - 20 junio): aprovechará las oportunidades profesionales. Escuche a los demás y evite errores.
  • Cáncer (21 junio - 22 julio): es momento de avanzar, aleje energías negativas. Dedíquele el tiempo a su familia y amistades.
  • Leo (23 julio - 22 agosto): estará en una época de abundancia profesional y espiritual; se le vienen pagos y reorganización en puerta.
  • Virgo (23 agosto - 22 septiembre): es el momento perfecto para dar solución a los temas legales. También para retomar estudios y buscar apoyo familiar.
  • Libra (23 septiembre - 22 octubre): deberá fortalecer su felicidad, así como su salud y la claridad en las decisiones. Se vienen propuestas importantes en el amor.
  • Escorpión (23 octubre - 21 noviembre): hoy es su día, semana de comprar y pagar cuentas. Si está buscando un bebé, este es el momento adecuado.
  • Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre): Céntrese en cerrar ciclos; podrían haber problemas de salud o gastos extras en este día.
  • Capricornio (22 diciembre - 19 enero): es la oportunidad de cerrar deudas y aproveche las invitaciones a viajes. Vaya con paciencia y discreción.
  • Acuario (20 enero - 18 febrero): proteja sus planes, no haga préstamos y solucione los temas pendientes, tanto personales como laborales.
  • Piscis (19 febrero - 20 marzo): se le vienen importantes y buenos proyectos laborales, con oportunidad de ascensos. Manténgase legos de energías negativas.

PUEDES VER: Gobierno de Trump multa a inmigrantes indocumentados con más de US$6 mil millones por ignorar órdenes de deportación, revela informe

Claves energéticas de Mhoni Vidente para el viernes 29 de agosto

La astróloga aconsejó mantenerse alerta a cualquiera energía que se reciba, mientras evitamos conflictos. “El día trae muchas posibilidades, pero todo depende de nuestras acciones”, dijo. Recomendaciones clave:

  1. Meditar por la mañana para lograr claridad mental.
  2. Vestir colores vibrantes, como azul y amarillo, para atraer buena suerte.
  3. Encender una vela blanca y hacer una petición con firmeza.
  4. Evitar chismes y conflictos que drenan la energía.

PUEDES VER: Esta es la historia de Duke, el perro que fue elegido 'alcalde' 4 veces en un pueblo de EEUU

La influencia de Mhoni Vidente en el horóscopo

Con más de una década de trayectoria, Mhoni Vidente se ha consolidado como referente astrológico, cuyas predicciones son seguidas en México, Estados Unidos y Latinoamérica.

Este 29 de agosto, Mhoni Vidente resalta cómo los signos influyen en los retos del día, uniendo misticismo y consejos prácticos.

