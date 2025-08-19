HOYSuscripcion LR Focus

EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de agosto, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, miércoles 20 de agosto.

Hoy, 20 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, miércoles 20 de agosto?

  • Aries: Es posible que hagas una pausa a tu agenda laboral para compartir un momento agradable con tus compañeros. El motivo sería la celebración de algún logro por mucho tiempo buscado, lo disfrutaras.
  • Tauro: Cierras un acuerdo laboral muy positivo. Entras en una etapa de estabilidad que te permitirá mayor equilibrio económico. En lo personal, es posible que asistas a una celebración familiar.
  • Géminis: Te relacionarás con nuevas personas. Tú tienes una gran capacidad de adaptación y el saber integrarte a este nuevo grupo laboral será clave para conseguir el éxito que esperas. Recuérdalo.
  • Cáncer: Han mejorado los lazos con tu equipo laboral. Habrá un entorno armonioso, lo que te permitirá recibir apoyo en todas tus gestiones. En lo familiar, se resuelven los conflictos, volverá la paz.
  • Leo: Cierras un acuerdo o convenio muy positivo a nivel laboral. Es posible que esto vincule una formalidad legal y condiciones que ambas partes asumirán. Lee bien cada detalle antes de aceptar. 
  • Virgo: Tienes en mente renovar un espacio físico o mudarte y no pospondrás más este proyecto. Ordenarás tu presupuesto para llevar a cabo tus planes y gracias a tu organización pronto lo conseguirás.
  • Libra: Tienes las bases necesarias para emprender el negocio que tienes en mente. Solo necesitas conseguir los aliados correctos que te permitan idear la estrategia más conveniente. Sé constante.
  • Escorpio: Es posible que no estés recibiendo el apoyo que necesitas de tus compañeros o superiores. No te quedes con esta sensación de abandono y exige más compromiso. Necesitan escucharte.
  • Sagitario: La actividad que tienes entre manos no es tan complicada como parece. Has perdido la motivación y esto afecta, de cierta manera, tu lado creativo. Recupera el entusiasmo y todo mejorará.
  • Capricornio: Tu inteligencia, sumada a tu voluntad y organización te permitirán consumar los objetivos que tienes planteados. Hoy te mostrarás alegre y muy optimista, esto será la clave de tu éxito.
  • Acuario: Tu deseo por hacer bien tu labor está conduciéndote a los resultados que esperabas. Hoy brillarás por tu capacidad y es posible que recibas algún reconocimiento. Llegan propuestas, atento.
  • Piscis: Llega un dinero que te permitirá saldar deudas y hacer las compras que habías postergado hace un tiempo. Tu generosidad te llevaría a compartir con los tuyos, solo evita excederte. Ahorra. 
