‘El valor de la verdad’ de Suheyn Cipriani EN VIVO: sigue el minuto a minuto del programa
Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 11 de agosto: predicciones para cada signo zodiacal

Mhoni Vidente revela sus predicciones para el 11 de agosto, un día propicio para la reflexión en cada signo zodiacal.

Revisa las predicciones astrológicas de Mhoni Vidente para el domingo 11 de agosto.
Revisa las predicciones astrológicas de Mhoni Vidente para el domingo 11 de agosto. | composición LR

Mhoni Vidente compartió sus predicciones para el 11 de agosto, destacando que es un día ideal para reflexionar, corregir errores y resolver conflictos con honestidad. Aunque puedan surgir obstáculos, recomienda mantener la calma para aprovechar oportunidades en el amor, la salud y el trabajo.

El 11 de agosto se presenta como una fecha ideal para avanzar en proyectos pendientes, resolver malentendidos y establecer nuevas bases para el futuro. Mhoni Vidente ofrece sus recomendaciones astrológicas para cada signo, guiando a los nativos del zodiaco para canalizar las energías del día de manera positiva.

lr.pe

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY lunes 11 de agosto

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Comienzas la semana con una energía renovada gracias al influjo del Sol. Es un buen momento para tomar decisiones financieras importantes o planear un viaje. Cuida que tu orgullo no te entregue soberbia. Mantén un perfil humilde y abierto para fortalecer relaciones. Golpe de suerte: día 13, con los números 00 y 21. Usa amarillo.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Mercurio potencia tu inteligencia y claridad mental; es ideal para cerrar acuerdos o iniciar proyectos. Evita discusiones por terquedad o orgullo. Tu color de suerte es el naranja y tu día especial el 12, con los números 08 y 19.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Venus te aporta carisma y magnetismo. Si buscas formalizar una relación o esperar nuevas alegrías familiares, este es tu momento. Ten precaución con temas de salud íntima y evita la pereza. Día de suerte: 11 de julio, números 06 y 55. Usa azul.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La energía lunar te trae equilibrio emocional. Podrías recibir regalos o disfrutar de celebraciones agradables: el ambiente está a tu favor. El color rojo te protege de la envidia y los números 04 y 17 del día 13 te acompañan.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es momento de reinventarte con fuerza y determinación gracias a la energía marciana. Avanza con tus metas laborales, pero controla el ego y evita confrontaciones. Tu día de suerte es el 12, con los números 07 y 99, y el rojo potencia tu energía.

lr.pe

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Júpiter te favorece con buena suerte en negocios, amor y expansión. El 11 es tu día de fortuna (números 01 y 20). Cuidado con molestias digestivas; una salida familiar puede ayudarte a recargar energías.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Neptuno te impulsa a romper barreras mentales y avanzar. Hoy puede ser un buen día para un ritual simbólico, como encender una vela roja para limpiar energías negativas. El amor llegará sin forzarlo; cuida tus rodillas.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

Saturno marca una etapa de cambio y consolidación personal. Es momento de ejecutar tus planes con discreción. Tu día de suerte es el 13 (números 10 y 24). Usa azul fuerte para atraer prosperidad.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Urano te impulsa a soltar el pasado y abrirte al perdón. Una nueva etapa emocional apunta a comenzar. Tu suerte está el 12 de julio con los números 19 y 40. Usa plata como símbolo de protección.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Marte activa tu vida profesional y económica. Es momento de redefinir objetivos y aprovechar oportunidades. Ahorrar hoy puede ser clave. Día de fortuna: 13 (números 21 y 30). Usa rojo para atraer más abundancia.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Júpiter abre caminos a nuevos comienzos, aprendizaje y expansión. Si consideras volver a estudiar o emprender, hoy es favorable. Tu día mágico es el 12, números 24 y 50. El blanco te infunde prosperidad.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Venus te baña de afecto y pura energía emocional. Ideales para avanzar profesionalmente o atraer mejores oportunidades laborales. Tu suerte es el 11 de julio con números 05 y 88. Cuida tu salud digestiva. Usa verde.

