HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Horóscopo

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, domingo 9 de agosto: predicciones para cada signo zodiacal

Mhoni Vidente comparte sus predicciones para el 10 de agosto, sugiriendo que es un día propicio para reflexionar y resolver conflictos con honestidad.

Revisa las predicciones astrológicas de Mhoni Vidente para el sábado 10 de agosto.
Revisa las predicciones astrológicas de Mhoni Vidente para el sábado 10 de agosto. | Composición LR

Mhoni Vidente compartió sus predicciones para el 10 de agosto, destacando que es un día ideal para reflexionar, corregir errores y resolver conflictos con honestidad. Aunque puedan surgir obstáculos, recomienda mantener la calma para aprovechar oportunidades en el amor, la salud y el trabajo.

El 10 de agosto se presenta como una fecha ideal para avanzar en proyectos pendientes, resolver malentendidos y establecer nuevas bases para el futuro. Mhoni Vidente ofrece sus recomendaciones astrológicas para cada signo, guiando a los nativos del zodiaco para canalizar las energías del día de manera positiva.

PUEDES VER: Petro confronta a Trump por querer "bombardear Colombia" al atacar cárteles de droga de América Latina: "La soberanía existe"

lr.pe

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY domingo 10 de agosto

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Estarás rodeado de energía positiva que favorece el crecimiento personal y económico. Es momento de cerrar ciclos emocionales y avanzar hacia nuevas oportunidades. Números de la suerte: 09 y 17

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Este día te trae estabilidad y buenos resultados, especialmente si eres capaz de tomar decisiones firmes y enfocadas. Números de la suerte: 06 y 21

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Podrías recibir buenas noticias o algún ingreso inesperado. Aprovecha para planificar con sabiduría y evitar complicaciones emocionales. Números de la suerte: 00 y 18

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Una jornada positiva para atraer prosperidad. Dedica tiempo a embellecer tu entorno o cuidar del hogar. Números de la suerte: 07 y 21

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La energía te favorece para destacar y brillar. Es ideal para avanzar en proyectos creativos o dar una imagen renovada. Números de la suerte: 04 y 27

PUEDES VER: Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

lr.pe

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Momento propicio para cosechar frutos de tus esfuerzos. Mantente atento a desarrollar tus habilidades y fortalecer tu bienestar. Números de la suerte: 01 y 88

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Buena jornada para equilibrar finanzas y buscar estabilidad. Evita distracciones y mantén claridad en tus objetivos. Números de la suerte: 05 y 29

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

Energía que te impulsa a tomar decisiones importantes y con impacto duradero. Sé valiente y actúa sin titubeos. Números de la suerte: 03 y 91

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Aprovecha este día para avanzar con determinación hacia tus metas. Mantén una actitud optimista y plantea tus pasos con firmeza. Números de la suerte: 04 y 11

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Una jornada ideal para consolidar planes y generar progreso. La disciplina te acompañará y te acercará al éxito. Números de la suerte: 02 y 11

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El día favorece la apertura mental y conexiones significativas. Si te mantienes receptivo, podrías obtener información valiosa. Números de la suerte: 08 y 13

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Momento creativo y mágico para manifestar tus deseos. Visualiza lo que quieres y mantente enfocado con serenidad. Números de la suerte: 01 y 23

Notas relacionadas
El 'Chapo' Guzmán se queja ante el juez porque le impiden hablar con su abogado

El 'Chapo' Guzmán se queja ante el juez porque le impiden hablar con su abogado

LEER MÁS
El destino final de John Edward Jones, quien murió atrapado para siempre en una cueva de EEUU: duró 27 horas con vida

El destino final de John Edward Jones, quien murió atrapado para siempre en una cueva de EEUU: duró 27 horas con vida

LEER MÁS
Estados Unidos aprueba las primeras gotas oculares para corregir la presbicia y ver de cerca sin usar lentes

Estados Unidos aprueba las primeras gotas oculares para corregir la presbicia y ver de cerca sin usar lentes

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 10 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 10 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de agosto, según Jhan Sandoval

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 8 de agosto: predicciones para cada signo zodiacal

¿Cuáles son los signos más malos del zodiaco?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota