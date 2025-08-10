Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, domingo 9 de agosto: predicciones para cada signo zodiacal
Mhoni Vidente comparte sus predicciones para el 10 de agosto, sugiriendo que es un día propicio para reflexionar y resolver conflictos con honestidad.
- El 'Chapo' Guzmán se queja ante el juez porque le impiden hablar con su abogado
- El destino final de John Edward Jones, quien murió atrapado para siempre en una cueva de EEUU: duró 27 horas con vida
Mhoni Vidente compartió sus predicciones para el 10 de agosto, destacando que es un día ideal para reflexionar, corregir errores y resolver conflictos con honestidad. Aunque puedan surgir obstáculos, recomienda mantener la calma para aprovechar oportunidades en el amor, la salud y el trabajo.
El 10 de agosto se presenta como una fecha ideal para avanzar en proyectos pendientes, resolver malentendidos y establecer nuevas bases para el futuro. Mhoni Vidente ofrece sus recomendaciones astrológicas para cada signo, guiando a los nativos del zodiaco para canalizar las energías del día de manera positiva.
PUEDES VER: Petro confronta a Trump por querer "bombardear Colombia" al atacar cárteles de droga de América Latina: "La soberanía existe"
Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY domingo 10 de agosto
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Estarás rodeado de energía positiva que favorece el crecimiento personal y económico. Es momento de cerrar ciclos emocionales y avanzar hacia nuevas oportunidades. Números de la suerte: 09 y 17
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Este día te trae estabilidad y buenos resultados, especialmente si eres capaz de tomar decisiones firmes y enfocadas. Números de la suerte: 06 y 21
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Podrías recibir buenas noticias o algún ingreso inesperado. Aprovecha para planificar con sabiduría y evitar complicaciones emocionales. Números de la suerte: 00 y 18
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Una jornada positiva para atraer prosperidad. Dedica tiempo a embellecer tu entorno o cuidar del hogar. Números de la suerte: 07 y 21
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La energía te favorece para destacar y brillar. Es ideal para avanzar en proyectos creativos o dar una imagen renovada. Números de la suerte: 04 y 27
PUEDES VER: Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Momento propicio para cosechar frutos de tus esfuerzos. Mantente atento a desarrollar tus habilidades y fortalecer tu bienestar. Números de la suerte: 01 y 88
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Buena jornada para equilibrar finanzas y buscar estabilidad. Evita distracciones y mantén claridad en tus objetivos. Números de la suerte: 05 y 29
Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)
Energía que te impulsa a tomar decisiones importantes y con impacto duradero. Sé valiente y actúa sin titubeos. Números de la suerte: 03 y 91
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Aprovecha este día para avanzar con determinación hacia tus metas. Mantén una actitud optimista y plantea tus pasos con firmeza. Números de la suerte: 04 y 11
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Una jornada ideal para consolidar planes y generar progreso. La disciplina te acompañará y te acercará al éxito. Números de la suerte: 02 y 11
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
El día favorece la apertura mental y conexiones significativas. Si te mantienes receptivo, podrías obtener información valiosa. Números de la suerte: 08 y 13
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Momento creativo y mágico para manifestar tus deseos. Visualiza lo que quieres y mantente enfocado con serenidad. Números de la suerte: 01 y 23