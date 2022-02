Horóscopo de hoy martes 1 de febrero de 2022: consulta las predicciones por signo zodiacal

Inicia tu día leyendo el horóscopo de hoy, martes 1 de febrero 2022. Revisa qué te deparan los astros con las más acertadas predicciones del tarotista Jhan Sandoval en el amor, dinero, negocios, trabajo y más, según los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgen, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

A continuación, te compartimos la consulta de los 12 signos del zodiaco, válida para tu sol, luna y ascendente. Recuerda que también puedes consultar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal.

Aries hoy

Tus ideas serán claras. Hoy te será muy fácil encontrar solución a cualquier problema y brillar por eso. Es posible que, de una manera inesperada, se presente algún viaje corto o desplazamiento.

Tauro hoy

No estás logrando los resultados que esperabas ver en tu trabajo y esto se debe a la falta de apoyo que tienes. No dudes tanto y acércate a esa persona que sabes puede darte la mano, no te fallará.

Géminis hoy

Día de mucha actividad y nuevas metas. Te encargarán una labor que será apasionante y retadora. Creerás en tu capacidad y lograrás el triunfo. En el amor, escucha a esa persona, no la ignores.

Cáncer hoy

Sabes que tu indiferencia le afecta a la persona que quieres, pero no puedes negar que en el fondo también te daña tomar esta posición. El costo del orgullo será muy caro. Reflexiona y concilia.

Leo hoy

La orientación de esa persona que tiene más conocimientos que tú te permitirá negociar con éxito y lograr ese acuerdo económico que deseas. En el amor, no te bloquees y permite la reconciliación.

Virgo hoy

Recibirás mensajes de alguien que no puede olvidarte. Las dudas te estarían bloqueando y es posible que muestres una indiferencia que en el fondo no sientes. Cambia y dale una oportunidad.

Libra hoy

Serás constante en tu intento de recuperar la confianza y el amor de la persona que te gusta. Hoy tendrás detalles especiales que le ayudarán a disipar sus dudas y así pueda darte otra oportunidad.

Escorpio hoy

Abandonas algunas actividades que no resultaron positivas para darle inicio a un proyecto que será exitoso. Hoy recuperas el entusiasmo y el enfoque que te permitirá conseguir tus metas.

Sagitario hoy

Es el momento que intervenga alguien con más conocimientos que tú. Sigues estancado en un problema que no puedes resolver por falta de orientación. Déjate guiar y todo cambiará.

Capricornio hoy

Es posible que recibas noticias de esa entrevista laboral que parecía perdida. Llegan nuevas oportunidades a nivel laboral. En lo sentimental, la intención de ambas partes es en reconciliarse.

Acuario hoy

Te has distanciado de las personas que amas por pensar tanto en quien no te brindó la estabilidad que esperas. Es el momento de mirar a los tuyos y compartir tiempo con ellos, te necesitan.

Piscis hoy

No hagas transferencias de dinero o préstamos sin evaluar, es posible que realices alguna transacción que pueda generarte pérdidas, cuidado. En el amor, vence la timidez y toma más iniciativa.