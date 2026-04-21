➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 22 de abril, según Jhan Sandoval

¿Qué te depara en el amor, salud y dinero? Consulta el horóscopo de hoy de Jhan Sandoval para este miércoles 22 de abril del 2026 y descubre las predicciones más precisas en amor, salud y trabajo. Los doce signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— ya tienen a su disposición la guía necesaria para afrontar con éxito esta jornada.

Aries: Estás llevando algunas responsabilidades domésticas con cierta ligereza, ordénate para que no tengas consecuencias. En el amor, esa persona está evadiendo las aclaraciones. No la presiones.

Tauro: Esa persona a la que pretendes solicitarle apoyo te ayudará. No tengas temor y búscala. En el amor, cuidado con ambigüedades. Sé claro y aléjate de cualquier tentación. Evita los problemas.

Géminis: No estás llegando a un acuerdo con un compañero de trabajo. Por más que argumentes tu postura de manera inteligente, hacerlo desde la confrontación solo genera más rivalidad. Contrólate.

Cáncer: Un compañero estresado por la exigencia laboral dirá algo que podrías considerar fuera de tono. No permitirás ninguna falta de respeto y pondrás en claro los límites. Te pedirá disculpas.

Leo: Habían quedado pendientes reparaciones o compras para la mejoría de hogar. Hoy retomas estos temas y te sentirás satisfecho con los resultados. En el amor, tu atractivo acerca nuevas personas.

Virgo: No permitas que errores y comentarios de terceros te quiten la confianza en ti, ni en tus talentos. Eres capaz de mucho y hoy lo demostrarás. En el amor, esa persona espera explicaciones.

Libra: Estarás centrado en tu labor hasta que una llamada inesperada te obligue a paralizar tu agenda para atender otro tipo de asuntos. Es posible que tengas que realizar viajes cortos o traslados.

Escorpio: Un compañero del que esperas apoyo estaría desconectado y no atendería tus solicitudes. Tendrás que buscar ayuda en otras personas. En el amor, no te alejes sin dar explicaciones.

Sagitario: Terminarás todas tus obligaciones y te dedicarás a descansar o a realizar actividades que te generan satisfacción. Por la noche, esa persona se mostrará interesada en verte. Día de pasión.

Capricornio: Tienes que organizar bien tus labores, tendrás supervisión y llamadas de atención si no estás cumpliendo con la agenda programada. En el amor, esa persona que se alejó volverá a buscarte.

Acuario: Un tema familiar que pensaste se resolvería sin problemas te tomará más tiempo del pensado. Deberás de postergar otro tipo de compromisos hasta que todo se encuentre en orden. Paciencia.