¡Tiembla, infiel! Conoce cuáles son los estados de EEUU donde engañar a tu pareja es considerado un delito
Con sanciones de multas que pueden llegar a miles de dólares hasta la cárcel, algunos estados de EEUU las han derogado recientemente.
En EEUU, más de una docena de estados sorprenden al mundo con sus peculiares leyes, que consideran el adulterio (infidelidad a tu cónyuge) como un delito. Aunque la intensidad del mismo varía en cada uno, las condenas van de multas hasta la prisión. Esta normativa está vigente hace más de un siglo en muchas de estas regiones.
Arizona, Kansas, Maryland y Alabama son algunos de los lugares donde el adulterio es considerado un delito. Aunque no se han registrado denuncias en torno a esta falla, cometerla podría perjudicar los procesos de separación de bienes en los divorcios o en los juicios por tenencia de los hijos.
¿En qué estados de EEUU es un delito la infidelidad?
De los 50 estados que conforman EEUU, en 13 de ellos la infidelidad a tu esposo o esposa es considerado un delito. Clasificado como como adulterio, en 3 es considerado un delito grave y en los restantes, como un delito menor. En la lista se encuentran:
- Michigan
- Oklahoma
- Wisconsin
- Alabama
- Arizona
- Florida
- Georgia
- Illinois
- Kansas
- Mississippi
- North Carolina
- South Carolina
- Maryland
La mayoría de ellos consideran que el adulterio se da cuando uno de los cónyuges tiene relaciones sexuales consentidas con otra persona fuera del matrimonio. Pese a que sus leyes lo estipulan, muchos abogados no recomiendan denunciar al 'criminal', debido a que probarlo es muy difícil y podría ser desestimado fácilmente, ya que las normativas datan de muchos años atrás.
Esta es la ley que clasifica al adulterio como delito en Florida. Foto: Findlaw
¿Cuál es la condena por cometer adulterio en estos estados?
La condena por cometer adulterio varía según cómo se clasifica. En los que es considerado un delito menor, corresponde pagar una multa, que va desde los US$10 en Maryland, hasta varios miles de dólares en Michigan, Oklahoma, Wisconsin, entre otros. También dependerá de la sentencia impuesta, que puede incluir a la tercer persona involucrada.
Sin embargo, recientemente, estados como Utah, Minnesota y, el año pasado, Nueva York, han derogado esta ley de su código penal. Aunque el adulterio ya no es un delito en estos lugares, si podría tener consecuencias en los procesos de divorcio, que lo siguen tomando en cuenta como causal legal para solicitarlo a un tribunal.