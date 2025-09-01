HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Asesinan a diplomático de Indonesia en Lima
Asesinan a diplomático de Indonesia en Lima     Asesinan a diplomático de Indonesia en Lima     Asesinan a diplomático de Indonesia en Lima     
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
Historias Estados Unidos

¡Tiembla, infiel! Conoce cuáles son los estados de EEUU donde engañar a tu pareja es considerado un delito

Con sanciones de multas que pueden llegar a miles de dólares hasta la cárcel, algunos estados de EEUU las han derogado recientemente.

En estos 13 estados de EEUU, la infidelidad a tu esposo o esposa, puede pagarse con prisión o multas.
En estos 13 estados de EEUU, la infidelidad a tu esposo o esposa, puede pagarse con prisión o multas. | Foto: Composición LR

En EEUU, más de una docena de estados sorprenden al mundo con sus peculiares leyes, que consideran el adulterio (infidelidad a tu cónyuge) como un delito. Aunque la intensidad del mismo varía en cada uno, las condenas van de multas hasta la prisión. Esta normativa está vigente hace más de un siglo en muchas de estas regiones.

Arizona, Kansas, Maryland y Alabama son algunos de los lugares donde el adulterio es considerado un delito. Aunque no se han registrado denuncias en torno a esta falla, cometerla podría perjudicar los procesos de separación de bienes en los divorcios o en los juicios por tenencia de los hijos.

PUEDES VER: Peruana logra su Green Card en menos de 3 meses y sin un abogado migratorio en EEUU: "No pensé que sería simple"

lr.pe

¿En qué estados de EEUU es un delito la infidelidad?

De los 50 estados que conforman EEUU, en 13 de ellos la infidelidad a tu esposo o esposa es considerado un delito. Clasificado como como adulterio, en 3 es considerado un delito grave y en los restantes, como un delito menor. En la lista se encuentran:

  • Michigan
  • Oklahoma
  • Wisconsin
  • Alabama
  • Arizona
  • Florida
  • Georgia
  • Illinois
  • Kansas
  • Mississippi
  • North Carolina
  • South Carolina
  • Maryland

La mayoría de ellos consideran que el adulterio se da cuando uno de los cónyuges tiene relaciones sexuales consentidas con otra persona fuera del matrimonio. Pese a que sus leyes lo estipulan, muchos abogados no recomiendan denunciar al 'criminal', debido a que probarlo es muy difícil y podría ser desestimado fácilmente, ya que las normativas datan de muchos años atrás.

Esta es la ley que clasifica al adulterio como delito en Florida. Foto: Findlaw

Esta es la ley que clasifica al adulterio como delito en Florida. Foto: Findlaw

PUEDES VER: Nestlé despide a su CEO tras mantener una relación no informada con una de sus trabajadoras

lr.pe

¿Cuál es la condena por cometer adulterio en estos estados?

La condena por cometer adulterio varía según cómo se clasifica. En los que es considerado un delito menor, corresponde pagar una multa, que va desde los US$10 en Maryland, hasta varios miles de dólares en Michigan, Oklahoma, Wisconsin, entre otros. También dependerá de la sentencia impuesta, que puede incluir a la tercer persona involucrada.

Sin embargo, recientemente, estados como Utah, Minnesota y, el año pasado, Nueva York, han derogado esta ley de su código penal. Aunque el adulterio ya no es un delito en estos lugares, si podría tener consecuencias en los procesos de divorcio, que lo siguen tomando en cuenta como causal legal para solicitarlo a un tribunal.

Notas relacionadas
Intensas lluvias golpean a Florida y aumenta el riesgo de inundaciones que afectarían a millones de personas en EEUU

Intensas lluvias golpean a Florida y aumenta el riesgo de inundaciones que afectarían a millones de personas en EEUU

LEER MÁS
¿Habrá doble pago si se trabaja en el Labor Day este 1 de septiembre en California, Florida y otros estados de EEUU?

¿Habrá doble pago si se trabaja en el Labor Day este 1 de septiembre en California, Florida y otros estados de EEUU?

LEER MÁS
¿Renovaste tu licencia de conducir después de julio 2024 en Florida? El trámite que debes hacer sí o si para las elecciones 2025

¿Renovaste tu licencia de conducir después de julio 2024 en Florida? El trámite que debes hacer sí o si para las elecciones 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El trágico caso de Ada Cuadros, la peruana que viajó a EE.UU. para trabajar como niñera y terminó sentenciada a cadena perpetua: "Es difícil"

El trágico caso de Ada Cuadros, la peruana que viajó a EE.UU. para trabajar como niñera y terminó sentenciada a cadena perpetua: "Es difícil"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela avanza en 'Mundial de desayunos' con su arepa y enfrentaría a Perú si vence a Bolivia

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

Historias Estados Unidos

El trágico caso de Ada Cuadros, la peruana que viajó a EE.UU. para trabajar como niñera y terminó sentenciada a cadena perpetua: "Es difícil"

Esta es la historia de Duke, el perro que fue elegido 'alcalde' 4 veces en un pueblo de EEUU

Esposa denuncia daños a la salud mental de inmigrante detenido por ICE en EEUU hace meses

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota