¡Tiembla, infiel! Conoce cuáles son los estados de EEUU donde engañar a tu pareja es considerado un delito

En estos 13 estados de EEUU, la infidelidad a tu esposo o esposa, puede pagarse con prisión o multas. | Foto: Composición LR

En estos 13 estados de EEUU, la infidelidad a tu esposo o esposa, puede pagarse con prisión o multas. | Foto: Composición LR

En EEUU, más de una docena de estados sorprenden al mundo con sus peculiares leyes, que consideran el adulterio (infidelidad a tu cónyuge) como un delito. Aunque la intensidad del mismo varía en cada uno, las condenas van de multas hasta la prisión. Esta normativa está vigente hace más de un siglo en muchas de estas regiones.

Arizona, Kansas, Maryland y Alabama son algunos de los lugares donde el adulterio es considerado un delito. Aunque no se han registrado denuncias en torno a esta falla, cometerla podría perjudicar los procesos de separación de bienes en los divorcios o en los juicios por tenencia de los hijos.

¿En qué estados de EEUU es un delito la infidelidad?

De los 50 estados que conforman EEUU, en 13 de ellos la infidelidad a tu esposo o esposa es considerado un delito. Clasificado como como adulterio, en 3 es considerado un delito grave y en los restantes, como un delito menor. En la lista se encuentran:

Michigan

Oklahoma

Wisconsin

Alabama

Arizona

Florida

Georgia

Illinois

Kansas

Mississippi

North Carolina

South Carolina

Maryland

La mayoría de ellos consideran que el adulterio se da cuando uno de los cónyuges tiene relaciones sexuales consentidas con otra persona fuera del matrimonio. Pese a que sus leyes lo estipulan, muchos abogados no recomiendan denunciar al 'criminal', debido a que probarlo es muy difícil y podría ser desestimado fácilmente, ya que las normativas datan de muchos años atrás.

Esta es la ley que clasifica al adulterio como delito en Florida. Foto: Findlaw

PUEDES VER: Nestlé despide a su CEO tras mantener una relación no informada con una de sus trabajadoras

¿Cuál es la condena por cometer adulterio en estos estados?

La condena por cometer adulterio varía según cómo se clasifica. En los que es considerado un delito menor, corresponde pagar una multa, que va desde los US$10 en Maryland, hasta varios miles de dólares en Michigan, Oklahoma, Wisconsin, entre otros. También dependerá de la sentencia impuesta, que puede incluir a la tercer persona involucrada.

Sin embargo, recientemente, estados como Utah, Minnesota y, el año pasado, Nueva York, han derogado esta ley de su código penal. Aunque el adulterio ya no es un delito en estos lugares, si podría tener consecuencias en los procesos de divorcio, que lo siguen tomando en cuenta como causal legal para solicitarlo a un tribunal.