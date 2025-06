Salvavidas es atravesada por sombrilla en New Jersey | EFE | Manuel Lorenzo

Alex, una socorrista de 18 años, fue atravesada por una sombrilla mientras se disponía a empezar su jornada laboral en la Costa de New Jersey. Si bien la joven indicó sentirse afortunada de que la situación no escalara a mayores, también se mostró decepcionada por tener que esperar para volver a trabajar.

Los Bomberos llegaron para auxiliarla y, luego del incidente, tuvo que ser operada y recibir suturas. Las autoridades indicaron que tuvo suerte debido a que el objeto estuvo a pocos centímetros de impactar en una arteria, pero solo terminó perforando un músculo.

Alex, una socorrista de New Jersey, contó este miércoles para ABC 7 que estuvo a punto de morir debido un incidente con una sombrilla rota. La joven indicó que estaba intentando amarrar el objeto cuando una fuerte ráfaga de viento lo hizo girar y terminó por atravesarle el brazo como una estaca.

"Al principio me asusté un poco y me sentí pesada. Pensé: 'Dios mío, me ha atravesado', afirmó la rescatista. Rápidamente, una compañera llegó a ayudarla y la dejó recargarse en ella. Indica que este es su segundo año como salvavidas y que siguió correctamente todos los protocolos indicados para instalar una sombrilla.

"Tenemos sombrillas en soportes para los días calurosos y cuerdas atadas a ellas para poder amarrarlas a los soportes", aseguró. Sin embargo, la cuerda la demasiado corta y le dificultaba colocar la sombrilla. "Intenté atraparlo cuando se caía del soporte, pero me arrancó y caí en el poste", afirmó.

Le indicaron descansar, pero ella solo quiere ir a trabajar

Los Bomberos llegaron a la costa de Asbury Park para auxiliar a Alex, quien se encontraba visiblemente herida. La joven indicó que se mantuvo despierta mientras los socorristas cortaban con una sierra la sombrilla que terminó por atravesarle el músculo. Más tarde, se enteró de que el objeto pudo impactar en una arteria.

"Tuve mucha suerte en el lugar donde me impactó, porque no atravesó ningún vaso sanguíneo importante y solo atravesó mis músculos", dijo al respecto. Por su parte, Joe Bongiovanni, director de operaciones de la playa, indicó para el medio Patch que “dos pulgadas a la izquierda y la habría atravesado (la arteria)".

“Le perforó el músculo lateral, pero nunca tocó el hueso”, agregó. Sin embargo, luego de una operación y algunas suturas, la joven solo quiere volver al trabajo. "Me sentí mal cuando me enteré de que tenía que tomarme seis semanas libres", afirmó; sin embargo, luego indicó sentirse feliz porque podría volver al trabajo este verano. "Volvería mañana mismo si pudiera”, finalizó.