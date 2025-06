Una profesora de Nueva Jersey ha sido acusada de abusar sexualmente de su estudiante por un Gran Jurado. Los actos habrían sucedido de 2016 hasta 2020. Y, en 2019, la maestra dio a luz a la hija de su alumno, quien entonces tenía 13 años y ella 27.

Laura Caron, hoy de 34 años, enfrenta 3 cargos distintos y se espera que pase. Según la Oficina del Fiscal del Condado de Cape May, la agresión comenzó cuando el menor solo tenía 11 años.

La víctima habría mostrado su desacuerdo con los cargos hacia la maestra. Foto: X.

PUEDES VER: Profesora de 22 años es acusada de enviarle fotos explícitas por mensaje a su alumno de 14 años en Nueva York

Maestra estuvo embarazada de menor de edad y dio a luz a su hija en 2019

El abuso habría comenzado debido a que la maestra le enseñaba a la hermana del menor, en la Escuela Primaria #2 de Middle Township. Caron era entrenadora de baloncesto y se hizo amiga de la madre y el padre, quienes le permitieron quedarse en la casa a dormir.

Es así que se desarrolló la agresión de la profesora hacia el niño, y ambos lo mantuvieron ''en secreto''. En 2016, el menor se mudó con ella. Años más tarde, en 2018, Caron salió embarazada.

En su baby shower, le dijo a sus amistades que el papá de su bebé estaba ausente. Su hija nació en 2019.

Sin embargo, luego de meses, el padre de la víctima se dio cuenta de la escalofriante situación cuando vio el evidente parecido entre la bebé de la maestra y su hijo. Él alertó a las autoridades, quienes investigaron los hechos.

¿Qué cargos enfrenta la docente en Nueva Jersey?

Caron ha sido acusada de 3 distintos delitos, por los cuales podría pasar hasta 40 años presa:

Abuso sexual agravado en primer grado

Agresión sexual en segundo grado

Poner en riesgo la seguridad de un menor de edad

A pesar del abuso que duró años, el joven, quien hoy tiene 19 años, ha indicado a los medios que la maestra no merece ir a prisión, debido a que él no se sintió coaccionado, y que la ''ama''. También señaló meses antes que no lo dejaban hablar con su hija

En enero, la acusada había sido arrestada, pero le concedieron una fianza y salió libre, con la condición de que no contacte a su víctima. Se espera que vuelva a la corte el 16 de julio.

¡Sigue a Alerta Latina USA en WhatsApp! Únete al canal de La República desde tu celular y recibe las noticias más importantes de EE.UU. en tiempo real