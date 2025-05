Graduado de Harvard y su esposo se autodeportan a México por cambios en políticas migratorias de Donald Trump

Francisco Hernández Corona, inmigrante mexicano de 34 años y graduado de la prestigiosa Universidad de Harvard, tomó la difícil decisión de abandonar Estados Unidos, lugar donde reside desde que tiene 10 años de edad, tras cruzar la frontera de México junto a sus padres con ayuda de "coyotes". En la autodeportación de Hernández Corona lo acompañó su esposo, Irving Hernández Corono, quien es ciudadano estadounidense.

Según informó NBC10 Boston, el matrimonio arribó hace tres semanas a Puerto Vallarta, en la costa oeste de México. Los Hernández tomaron la difícil decisión de dejar el país donde habían formado toda su vida tras verse atemorizados por las rígidas políticas migratorias impulsadas por Donald Trump. Francisco tiene un estatus migratorio ilegal en Estados Unidos.

¿Cómo era la vida del inmigrante egresado de Harvard, en Estados Unidos, antes de autodeportarse a México?

Francisco inició su historia en Estados Unidos cuando tenía 10 años, cuando fue enviado por su padre a cruzar la frontera con ayuda de un "coyote", en lo que él describió como una experiencia traumática y "los peores tres días de mi vida". Su madre falleció cuando él se encontraba en los últimos días de preparatoria, debido a una extraña enfermedad, tras lo cual su hermana se mudó a Texas, dejando prácticamente solo a Hernández.

A pesar de las adversidades, Francisco logró completar su educación básica con el apoyo de sus docentes y llegó a ingresar a la prestigiosa Universidad de Harvard, egresando en 2013 con un título en psicología clínica. Francisco veía como su historia iba dando un giro positivo y el futuro para él se veía prometedor. “Lo logré. Este niño moreno de Lennox va a Harvard. Es una locura”, declaró en una entrevista que le hizo NBC10 Boston.

¿Qué motivó al inmigrante graduado de Harvard a autodeportarse de Estados Unidos?

A pesar de sus logros personales, el inmigrante mexicano no pudo regularizar su situación migratoria en Estados Unidos. Primero intentó solicitar la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), pero fue rechazado. Luego intentó aplicar a la visa bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), por los constantes abusos que sufrió él junto a su madre por parte de su padre, pero se vio impedido por dos ingresos no autorizados a Estados Unidos registrados, añadido a esto le incluyeron una prohibición permanente de reingreso.

Francisco Hernández Corona, se casó con un ciudadano estadounidense en 2022, llamado Irving, quien adoptó sus apellidos, este escenario le daba una luz de esperanza de poder conseguir la ciudadanía por matrimonio, pero sus sueños se vieron impedidos por la prohibición permanente impuesta previamente. Con el creciente número de deportaciones y redadas de agentes ICE, también aumentaba su angustia y preocupación.

"Supongo que tenemos que irnos”, le indicó Francisco a su esposo tras la inestable situación que afrontaban. “No me importa que tuvieras 10 años, no me importa si sangrabas en el desierto o llorabas solo en el desierto. No me importa que no eligieras esto; ya no puedes quedarte en un lugar al que llamas hogar”, señaló ofuscado Francisco tras verse acorralado de tomar la decisión de autodeportarse. Francisco no pierde las esperanzas de regresar al país donde realizó toda su vida. El gobierno de Estados Unidos, mencionó que los inmigrantes que opten por autodeportarse tendrán la posibilidad de reingresar al país tras haber regularizado su estatus migratorio.