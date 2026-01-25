Roberto Mosquera habló sobre lo que es dirigir a Paolo Guerrero. En una reciente entrevista para el programa 'Entre Ceja y Ceja', el entrenador de 69 años dio detalles sobre su paso por César Vallejo, donde tuvo en su plantel al ‘Depredador’, y confesó que quedó asombrado al verlo en el primer entrenamiento del equipo.

Pero no solo eso, sino que también reconoció que es una gran persona y futbolista, y recordó que el actual jugador de Alianza Lima le dijo que llegó a la UCV porque él estaba dirigiendo. Tras esto, admitió que fue una experiencia bonita, aunque corta.

Roberto Mosquera recuerda como fue entrenar a Paolo Guerrero

Según las palabras del propio Mosquera, en un entrenamiento le lanzaron un centro a Paolo, quien controló el balón en el aire, un hecho que el DT calificó como que “levitó”, pues bajó la pelota con una gran técnica.

"En el primer entrenamiento, le tiraron un centro, saltó y levitó, es decir, saltó y se quedó en el aire. Todos nos miramos como diciendo: “¿Has visto lo mismo?”. Le dije a mi comando: 20 dólares la entrada para ver el entrenamiento de Paolo (entre risas). Sorprendido por su personalidad, me quedé impresionado", empezó diciendo Mosquera.

Además recordó que tuvo una conversación de una hora con él. "Conversé una hora con él, como hago con todos los jugadores, y realmente me sorprendió su forma de ser. Me dijo: “Profe, también he venido por usted, pero no creo que Paolo me quiera pasar la mano, porque no soy amigo de él ni de su familia, ni estoy buscando titularato”. Fue una experiencia buena, aunque muy corta".

¿Cuándo coincidieron Roberto Mosquera y Paolo Guerrero?

Como se recuerda, Paolo Guerrero llegó a César Vallejo en la temporada 2024 y fue presentado como flamante refuerzo del conjunto trujillano. Es aquí donde se puso bajo las órdenes de Mosquera, quien tras su llegada manifestó lo siguiente: “Vamos a cuidarlo (a Paolo Guerrero) para que rinda aquí (UCV) y en la selección. Hemos quedado con Paolo Guerrero en conversar una hora hoy", señaló Mosquera en aquel momento.