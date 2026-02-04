HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Jean Deza tendrá una nueva oportunidad en la Liga 1: delantero peruano jugará en UTC tras su paso por segunda división

El popular 'Ratón' será dirigido por Carlos Bustos en UTC de Cajamarca, club en el que ya jugó y alcanzó su mejor nivel deportivo de los últimos años.

Jean Deza ya jugó en UTC en el 2019. Foto: composición LR/X
Jean Deza ya jugó en UTC en el 2019. Foto: composición LR/X

El delantero peruano Jean Deza volverá a competir en la Liga 1 2026 tras su paso por la segunda división con Santos FC de Nazca. El popular 'Ratón' firmará un contrato con la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC), club donde vivió una de sus mejores etapas como futbolista profesional.

Según comentó el periodista Piero Palomino en sus redes sociales, el atacante de 32 años ha sellado su regreso a la máxima categoría del fútbol peruano, sumándose al denominado ‘Gavilán del Norte’. Este movimiento marca su retorno al conjunto cajamarquino, equipo en el que Deza destacó en 2019 y que fue clave para impulsar su carrera hacia Alianza Lima.

PUEDES VER: Nolberto Solano explicó cuál es la principal dificultad que tendrá Alianza Lima contra 2 de Mayo: 'Es pesado'

lr.pe

Jean Deza regresa a la Liga 1 para jugar en UTC de Cajamarca

Antes de este fichaje, Jean Deza disputó 16 partidos con Santos FC en la Liga 2 durante la temporada pasada, dejando números respetables con cuatro goles y cinco asistencias, a pesar de las dificultades colectivas del club.

La temporada anterior, Deza tuvo un breve paso por Sport Huancayo en la primera división, acumulando dos goles en 11 apariciones. También fue anunciado como refuerzo de Juan Pablo II para la Liga 1 2025, aunque su contrato fue rescindido antes de debutar tras una denuncia legal fuera de lo deportivo.

PUEDES VER: Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: 'Lugares tan especiales'

lr.pe

UTC debutó con triunfo en la Liga 1 2026

Jean Deza tendrá que buscarse un espacio en UTC después del triunfo cajamarquino contra Atlético Grau. En la primera fecha de la Liga 1, el Gavilán venció 2-0 al Patrimonio de Piura con un rendimiento más que respetable por parte de los dirigidos por Carlos Bustos. En la próxima jornada, UTC jugará de visitante ante CD Moquegua.

¿Cuál es el actual valor de mercado de Jean Deza?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Jean Deza tiene un valor en el mercado de 125.000 euros.

