HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: Lo último del Perú y el mundo | 27 de enero 2026

Deportes

Alianza Lima tomaría acción y haría oficial el regreso de Marco Huamán para reemplazar a Miguel Trauco

Alianza Lima se prepara para el inicio de la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores, donde debutará como visitante frente a Sport Huancayo y 2 de Mayo de Paraguay.

Marco Huamán se perfila como posible reemplazante de Miguel Trauco en Alianza Lima.
Marco Huamán se perfila como posible reemplazante de Miguel Trauco en Alianza Lima. | Foto: composición LR/X - Gustavo Adrianzén Romo/Alianza Lima

Alianza Lima ya se enfoca en el inicio de la Liga 1, donde debutará como visitante frente a Sport Huancayo, y en su estreno en la fase previa 1 de la Copa Libertadores ante el 2 de Mayo de Paraguay. En ese contexto, el club también evalúa el posible reemplazo de Miguel Trauco, quien fue separado de manera indefinida tras ser denunciado —junto a Carlos Zambrano y Sergio Peña— por un presunto abuso contra una mujer argentina durante la concentración del plantel en Montevideo, mientras el cuadro 'Blanquiazul' realizaba su pretemporada en Uruguay.

Marco Huamán, en la mira como posible sustituto de Miguel Trauco por la banda izquierda

De acuerdo con la información de la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez, el actual futbolista del Cienciano, Marco Huamán, se proyecta como el principal sustituto de Miguel Trauco para cubrir la banda izquierda. A pesar de que recientemente fue presentado como nuevo jugador del cuadro 'Imperial', los 'grones' tendrían contemplado hacer un esfuerzo necesario para repescar al joven lateral de 22 años.

PUEDES VER: Revelan que Miguel Trauco estaría pensando a qué club llegar tras denuncia en su contra: "Ya sabe que a Alianza Lima no vuelve"

lr.pe

"Voy a dar una información que probablemente se confirme el miércoles. Marco Huamán regresará a Alianza Lima“, exclamó en la última edición del programa L1 Radio. No obstante, pese a seguir siendo el dueño de su pase, adelantó que el cuadro dirigido por Pablo Guede tendrá que pagar a Cienciano una buena cantidad de dinero para recuperarlo.

"Alianza ya lo pidió, ha jugado en esa posición. Alianza ya habló con la gente de Cienciano. Alianza va a tener que pagar, porque hay un monto que debe abonar para volver a recuperarlo, aunque sea el dueño del pase. Pero Huamán va a volver a Alianza. Volverá el miércoles o jueves“, recalcó la periodista deportiva.

PUEDES VER: Presidente de 2 de Mayo hace comparación bíblica para explicar que Alianza Lima es un club “todopoderoso”: “Una lucha entre David y Goliat”

lr.pe

Debido a su estatus actual como jugador cedido en Cienciano, el joven futbolista peruano aparece como una de las alternativas que evalúa Alianza Lima para reforzar su plantel, considerando su proyección, continuidad en competencia y conocimiento del medio local.

¿Contra quién tendrá que disputar el puesto de lateral izquierdo?

En caso de que se concrete la vuelta de Marco Huamán a Alianza Lima, el joven futbolista peruano tendrá que competir por el puesto de lateral izquierdo con Cristian Carbajal, quien fue titular en la reciente victoria por 3-0 ante Inter Miami en la ‘Tarde Blanquiazul’.

Asimismo, Ana Lucía Rodríguez adelantó que la decisión de reconvertirlo a lateral izquierdo es una decisión del comando técnico de Pablo Guede, ya que en su perfil habitual, el derecho, ya está cubierta por Luis Advíncula, Josué Estrada y D'Alessandro Montenegro.

“Era utilizado como lateral derecho; ahora está (Luis) Advíncula, estuvo (Josué) Estrada en su momento, también (D’Alessandro) Montenegro. Marco Huamán va a ser utilizado como lateral izquierdo'', sostuvo.

Notas relacionadas
Esposa de Pedro Aquino eliminó todas sus fotos con el jugador de Alianza Lima tras presunta participación en indisciplina

Esposa de Pedro Aquino eliminó todas sus fotos con el jugador de Alianza Lima tras presunta participación en indisciplina

LEER MÁS
Alianza Lima definió su último fichaje: le arrebataría su capitán a Colo-Colo, Esteban Pavez, reconocido volante chileno

Alianza Lima definió su último fichaje: le arrebataría su capitán a Colo-Colo, Esteban Pavez, reconocido volante chileno

LEER MÁS
Revelan que Alianza Lima podría jugar ante Barcelona o Al Nassr de Cristiano Ronaldo: "Este año"

Revelan que Alianza Lima podría jugar ante Barcelona o Al Nassr de Cristiano Ronaldo: "Este año"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Movistar también transmitirá la Liga 1 2026, afirma Diego Rebagliati: "Hay acuerdo cerrado"

Movistar también transmitirá la Liga 1 2026, afirma Diego Rebagliati: "Hay acuerdo cerrado"

LEER MÁS
Alianza Lima definió su último fichaje: le arrebataría su capitán a Colo-Colo, Esteban Pavez, reconocido volante chileno

Alianza Lima definió su último fichaje: le arrebataría su capitán a Colo-Colo, Esteban Pavez, reconocido volante chileno

LEER MÁS
Waldir Sáenz sorprende al asegurar que Cienciano es el mejor equipo del Perú: "El único que ha ganado copas internacionales"

Waldir Sáenz sorprende al asegurar que Cienciano es el mejor equipo del Perú: "El único que ha ganado copas internacionales"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

Precios en mercados HOY 27 de enero: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Juan Acevedo: "Siempre he sido un apasionado de mi vocación"

Deportes

Oliver Sonne jugará al lado de Joao Grimaldo: el peruano deja la Premier League tras ser 'borrado' por DT del Burnley

Yoshimar Yotún sobre seguir siendo amigo de Luis Advíncula tras elegir a Alianza Lima en vez de Sporting Cristal: "Todos tienen sus decisiones"

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos por la fecha 3 de la segunda etapa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025