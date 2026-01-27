Alianza Lima tomaría acción y haría oficial el regreso de Marco Huamán para reemplazar a Miguel Trauco

Alianza Lima ya se enfoca en el inicio de la Liga 1, donde debutará como visitante frente a Sport Huancayo, y en su estreno en la fase previa 1 de la Copa Libertadores ante el 2 de Mayo de Paraguay. En ese contexto, el club también evalúa el posible reemplazo de Miguel Trauco, quien fue separado de manera indefinida tras ser denunciado —junto a Carlos Zambrano y Sergio Peña— por un presunto abuso contra una mujer argentina durante la concentración del plantel en Montevideo, mientras el cuadro 'Blanquiazul' realizaba su pretemporada en Uruguay.

Marco Huamán, en la mira como posible sustituto de Miguel Trauco por la banda izquierda

De acuerdo con la información de la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez, el actual futbolista del Cienciano, Marco Huamán, se proyecta como el principal sustituto de Miguel Trauco para cubrir la banda izquierda. A pesar de que recientemente fue presentado como nuevo jugador del cuadro 'Imperial', los 'grones' tendrían contemplado hacer un esfuerzo necesario para repescar al joven lateral de 22 años.

"Voy a dar una información que probablemente se confirme el miércoles. Marco Huamán regresará a Alianza Lima“, exclamó en la última edición del programa L1 Radio. No obstante, pese a seguir siendo el dueño de su pase, adelantó que el cuadro dirigido por Pablo Guede tendrá que pagar a Cienciano una buena cantidad de dinero para recuperarlo.

"Alianza ya lo pidió, ha jugado en esa posición. Alianza ya habló con la gente de Cienciano. Alianza va a tener que pagar, porque hay un monto que debe abonar para volver a recuperarlo, aunque sea el dueño del pase. Pero Huamán va a volver a Alianza. Volverá el miércoles o jueves“, recalcó la periodista deportiva.

Debido a su estatus actual como jugador cedido en Cienciano, el joven futbolista peruano aparece como una de las alternativas que evalúa Alianza Lima para reforzar su plantel, considerando su proyección, continuidad en competencia y conocimiento del medio local.

¿Contra quién tendrá que disputar el puesto de lateral izquierdo?

En caso de que se concrete la vuelta de Marco Huamán a Alianza Lima, el joven futbolista peruano tendrá que competir por el puesto de lateral izquierdo con Cristian Carbajal, quien fue titular en la reciente victoria por 3-0 ante Inter Miami en la ‘Tarde Blanquiazul’.

Asimismo, Ana Lucía Rodríguez adelantó que la decisión de reconvertirlo a lateral izquierdo es una decisión del comando técnico de Pablo Guede, ya que en su perfil habitual, el derecho, ya está cubierta por Luis Advíncula, Josué Estrada y D'Alessandro Montenegro.

“Era utilizado como lateral derecho; ahora está (Luis) Advíncula, estuvo (Josué) Estrada en su momento, también (D’Alessandro) Montenegro. Marco Huamán va a ser utilizado como lateral izquierdo'', sostuvo.