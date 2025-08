La designación de Jean Ferrari como nuevo director general de la FPF generó una serie de discusiones. El exadministrador de Universitario de Deportes sorprendió con sus declaraciones sobre Alianza Lima y envió un mensaje de unión para todos los clubes de la Liga 1. Ante lo acontecido, el periodista Mr. Peet señaló que no cree en las palabras del directivo, sobre todo por sus constantes enfrentamientos con el equipo blanquiazul.

"Uno no cambia de la noche a la mañana. Hace unas semanas no puedes lanzar ataques hacia tu rival de manera desaforada y después dices que quieres la unión de todos los peruanos. Yo no te creo", manifestó en su canal de YouTube.

Mr. Peet no cree en mensaje de unión de Jean Ferrari en la FPF

El reconocido comunicador remarcó que Agustín Lozano está "jugando con fuego" al nombrar a alguien que tiene un enfrentamiento abierto con Alianza Lima. En ese sentido, afirmó que el mensaje de unión de Jean Ferrari es por conveniencia.

"Acá hay algo en lo que Agustín (Lozano) no se ha dado cuenta, está jugando con fuego. Está haciendo alarde de un poderío delante de todo el mundo (...). Sabiendo que el fútbol está polarizado, sabiendo los enfrentamientos que hay, a Agustín le importa poco y nada y nombra a alguien que tiene un enfrentamiento declarado con Alianza, tal como lo fue con Juan Reynoso. Yo no sé cuál será el final de esta historia, pero es un calco", indicó.

"Queda claro que Agustín convoca alguien afín a él. Hoy quedó demostrado que Jean Ferrari es afín a Agustín Lozano. Lozano no ha convocado a alguien neutral, que no tenga enemigos, que no haya tenido enfrentamientos. Agustín convocó a alguien que tiene un enfrentamiento declarado... Él puede decir ahora que uno cuando defiende a su institución es apasionado. Es una relación que, sí se logra dar, va a costar y mucho. Nadie cambia de la noche a la mañana (...). Necesito la unión de los por conveniencia, no porque lo sienta así. Lozano gobierna la FPF sin tener la unión de los peruanos, por qué pensar que Jean Ferrari necesita la unión de los clubes para llevar a cabo su labor", concluyó.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre Alianza Lima tras ser presentado en la FPF?

En su presentación oficial en Videna, Ferrari señaló que guarda muy buena relación con Alianza Lima, donde se encuentra su 'hermano' Franco Navarro como director deportivo.

"Dentro de los clubes, cada gerente o presidente va a defender lo suyo. Al final, todo queda en la cancha. A partir de ahora, la relación y buena comunicación va a ser diferente porque ahora todos vamos a querer que le vaya bien a la selección. Si quieres puntualizar sobre mi relación con Alianza, tengo a mi hermano Franco Navarro. En Cristal, tenemos a Julio César Uribe. Así podemos hablar de cada uno", reveló.

"No todo lo que se ve hacia afuera es así. Nos hemos reunido varias veces a tomar un café con Navarro o Gustavo Zevallos. No hay necesidad de que tomen una foto. Hay que ponernos la camiseta todos para sacar adelante nuestro fútbol. Nuestro sistema debe mejorar porque todos queremos ser mejores. Si a la selección le va bien, a todos le irá bien", detalló.