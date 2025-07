Alianza Lima aún no gana en el torneo peruano. El último domingo 27 de julio, los blanquiazules no pasaron del 1-1 ante Alianza Atlético de Sullana por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Los dirigidos por Néstor Gorosito dejaron escapar el triunfo y los hinchas criticaron fuertemente el rendimiento en el campeonato local. Una vez acabado el compromiso, Hernán Barcos tomó la palabra y explicó por qué el equipo muestra caras distintas cuando juega nivel nacional e internacional.

En la Copa Sudamericana, por ejemplo, Alianza viene de clasificar a los octavos de final tras eliminar al Gremio de Porto Alegre. No obstante, en la Liga 1, los íntimos no pudieron ganarle a Alianza Atlético. Barcos trató de explicar esta diferencia en base a una posible falta de motivación.

Barcos contó por qué a Alianza le cuesta ganar en la Liga 1

En conversación con L1 Max, el popular Pirata reconoció que Alianza Lima es un equipo cuando juega la Liga 1 y otro cuando disputa torneos internacionales. Eso sí, enfatizó en que esto debe cambiar y mejorar con el trabajo durante los entrenamientos. Además, señaló que el DT debe encontrar la manera de que el equipo muestre la misma versión en todos los compromisos.

"Hay una diferencia sobre el equipo de la Copa con el de la Liga 1. No sé si es una motivación o que, pero hay una diferencia notoria cuando se juega el campeonato local e internacional. Eso se soluciona con trabajo. los entrenadores tienen que ver la forma que juguemos de la misa manera", declaró.

Barcos analizó el empate de Alianza ante Alianza Atlético en Liga 1

En otro momento de la entrevista, Barcos hizo una fuerte autocrítica tras expresar su decepción por no poder sumar tres puntos en Matute. Asimismo, mencionó que al equipo le está costando ganar contra rivales que se hacen fuertes en defensa.

"Perdemos dos puntos que no deberíamos. No podemos perder dos puntos en casa. Hay cosas que debemos corregir, no tuvimos mucha claridad a la hora de jugar y bueno, hay que seguir trabajando", dijo.

"Normalmente los rivales se meten atrás, se te cierran y se debe tener herramientas y argumentos para poder romper esas líneas. Hoy nos faltó. Nos cuesta cuando se cierran atrás, ellos tenían líneas de cinco y defendían con 8 o 9 jugadores. Obviamente es difícil entrarle, pero hay que tener paciencia para tratar de doblegar eso", añadió.