En Sporting Cristal se están tomando su tiempo para encontrar al reemplazante de Martín Cauteruccio, pero la búsqueda se ha vuelto una carrera contrarreloj ante la proximidad del inicio del Torneo Clausura. Además de algunos nombres que han venido sonando en los últimos días (Luis Ramos, Santiago Ormeño) desde Argentina acaba de llegar la información de que el delantero Lucas Alario también sería del interés de los rimenses.

Este lunes se propagó a través de las redes sociales la noticia de que Estudiantes de La Plata, equipo del 'Pipa', buscaría rescindirle contrato por bajo rendimiento. Ante esta situación, Cristal le habría hecho una oferta, aunque con el pasar de las horas surgieron nuevas versiones que despertaron dudas entre los hinchas.

¿Lucas Alario interesa en Sporting Cristal?

"Estudiantes de La Plata busca rescindir el contrato de Lucas Alario. El delantero promedió 25 minutos jugados en Copa Libertadores y 50 en la Liga Profesional Argentina", informó en un primer momento el periodista argentino Germán García Grova desde su cuenta de X.

Poco después, el también comunicador Lucho Neder avisó acerca del presunto interés del cuadro bajopontino por el exjugador de River Plate. "El 'Pincha' ya trabaja en la rescisión de contrato de Lucas Alario de común acuerdo, ya que su rendimiento no fue el esperado: 15 partidos jugados y un gol. El delantero ya tiene ofertas de Sporting Cristal, Chile y Colón", indicó.

Sin embargo, Mateo González, especializado en la cobertura del equipo Pincharrata, negó que hayan conversaciones para romper el vínculo. "Desde el club no existió una comunicación oficial para rescindir o desvincular a Lucas Alario. (Él) está con la cabeza en Estudiantes a pesar de algunos sondeos informales que recibió. Eduardo Domínguez (DT) tampoco le notificó que no va a ser tenido en cuenta", aseguró.

Además, el periodista Christian Fanárraga, del portal BarrioSCervecero, indicó que no se realizó ninguna oferta por el futbolista de 32 años desde La Florida: "Conversando con unos colegas que cubren a Estudiantes de la Plata, me comentan que es imposible que Alario venga al fútbol peruano. No llegó ninguna oferta de Perú por Lucas".

Lucas Alario, campeón de la Copa Libertadores 2015 con River, ha pasado la mayor parte de su carrera en el fútbol argentino. Sus únicas etapas en el extranjero fueron en el Bayer Leverkusen y el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga (2017-2023), así como el Inter de Porto Alegre del Brasileirao (2024).

¿Qué fichajes ha realizado Sporting Cristal?

Hasta el momento, el equipo del Rímac solo ha confirmado de forma oficial la llegada del zaguero Miguel Araujo en reemplazo de Franco Romero. Para el sustituto de 'Caute', en cambio, se sigue trabajando en encontrar al '9' ideal, al margen del fichaje del joven Juan Pablo Goicochea.