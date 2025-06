Atlético Grau no mostró su mejor versión y cayó 2-0 ante Universitario de Deportes en el partido pendiente del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Al finalizar el cotejo, Horacio Melgarejo, asistente técnico de Ángel Comizzo, evidenció su enojo por las insinuaciones que se realizaron sobre sus dirigidos.

Durante la conferencia de prensa, el argentino descartó que el pasado de Comizzo y algunos futbolistas fuera un factor para que no salieran a ganarle a la U.

Asistente de Grau enfurece tras insinuaciones sobre partido con Universitario

“Si hay gente que quiere ganar los partidos son estos '30 leones' más el cuerpo técnico. Nos debemos exclusivamente a Grau. Que 8 jugadores o Comizzo hayan pasado por la 'U', no quiere decir que nosotros no queramos ganar. Lo que diga la gente, o si piensa eso, están totalmente equivocados”, manifestó en conferencia de prensa.

En ese sentido, Melgarejo calificó de inaceptable que se empiece a cuestionar el profesionalismo de los integrantes de Atlético Grau. Además, indicó que esto no ayuda al crecimiento del fútbol peruano.

“Es una pregunta que me hace enojar. Si empezaron a desconfiar de los profesionales, vamos por mal asunto. También tendríamos que empezar a desconfiar de otras cosas y esto no es así; sino el fútbol peruano no va a crecer nunca, y cada vez está más abajo. Es una pregunta que la contesto por respeto, ya verán como me transformo. El que pensó eso es totalmente mediocre”, concluyó.

¿Cómo quedó el Universitario vs Atlético Grau?

Universitario derrotó 2-0 a Atlético Grau y se consolidó como único líder del Torneo Apertura de la Liga 1. Alex Valera anotó un doblete desde el punto de penal.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1

Con su victoria contra Atlético Grau, Universitario se mantiene en lo más alto del torneo y logró ampliar la ventaja que tiene sobre sus más cercanos perseguidores.