Alianza Lima vs Sport Boys en vivo: alineaciones, horario y canal de TV para ver el partido por la Liga 1

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sport Boys en vivo? El equipo blanquiazul visitará a la 'Misilera' este viernes 23 de mayo por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Nacional, a partir de las 8.00 p. m., y la transmisión estará a cargo de la señal de GOLPERÚ. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

Luego del triunfo ante Alianza Universidad en Matute, los dirigidos por Néstor Gorosito se metieron en la pelea por el primer certamen del año. Con 23 unidades, los íntimos se ubican a 2 puntos del líder Sport Huancayo y una victoria ante Boys será importante para sus objetivos.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sport Boys?

El encuentro entre Alianza Lima vs Sport Boys empezará a las 8.00 p. m. (hora peruana). Revisa el horario de este duelo según tu zona geográfica.

México: 7.00 p. m.

Perú , Panamá, Ecuador, Colombia: 8.00 p. m.

, Panamá, Ecuador, Colombia: 8.00 p. m. Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs Sport Boys?

La transmisión del Alianza Lima vs Sport Boys estará a cargo del canal GolPerú (14 y 714 en HD) y el servicio de streaming Movistar Play. Si no tienes acceso a ninguna de estas plataformas, no te preocupes, pues podrás seguir las incidencias y el minuto a minuto de este enfrentamiento en la web de La República Deportes.

¿Qué canal es GolPerú?

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sport Boys ONLINE?

Para que no te pierdas el Alianza Lima vs Sport Boys por internet, puedes ver el canal GolPerú a través de Movistar Play. En caso de que no tengas acceso a esta plataforma, también cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.

Alineaciones Alianza Lima vs Sport Boys: posibles formaciones

Entre las principales novedades de los íntimos se resalta el regreso de Paolo Guerrero y Renzo Garcés, quienes ya cumplieron sus respectivas fechas de suspensión; además, no se descarta que el joven Bassco Soyer vuelva a estar desde el arranque. Por su parte, en el conjunto rosado se espera que puedan estar presente los experimentados Rivadeneyra, Urruti y Alejandro Hohberg.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Erick Noriega, Pablo Ceppelini, Fernando Gaibor; Bassco Soyer, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Erick Noriega, Pablo Ceppelini, Fernando Gaibor; Bassco Soyer, Eryc Castillo y Hernán Barcos. Sport Boys: Rivadeneyra; Mora, Colombo, Riojas, Aranda; Altuna; López, Nequecaur, Cantt, Hohberg; Urruti.

Alianza Lima vs Sport Boys: apuestas

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el encuentro entre Alianza Lima vs Sport Boys.