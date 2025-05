Alianza Lima se prepara para revertir la mala situación futbolística que atraviesa y ahora deberá sumar 3 puntos valiosos que los meta en la pelea si gana a Alianza Universidad en el estadio Alejandro Villanueva. El equipo de Néstor Gorosito no ha vuelto a ganar un solo partido desde que venció a Talleres en Matute por 3-2. Las constantes derrotas llevaron a que los blanquiazules sean criticados luego de sus malos resultados.

Uno de los que reveló una información llamativa fue el periodista deportivo Franco Lostaunau, quien dijo que le había llegado detalles sobre algunos jugadores que han integrado la selección peruana y tienen unos cuantos kilos de más. Asimismo, no detalló si este sea el motivo del rendimiento actual de los de La Victoria; sin embargo, podría serlo.

Revelan que hay jugadores subidos de peso en Alianza Lima

"Me han dicho que hay varios jugadores fuera de su peso. Estoy hablando de 3, cuatro y cinco kilos. Jugadores importantes que han integrado la selección. No sé si tenga algo que ver con los resultados, con como se esté trabajando en Alianza, pero me tiraron ese dato. ¿Por qué alguien no estaría en su peso? Hay algunos que se está notando. ¿Quiénes están en la selección? Zambrano, Garcés, Noriega, Trauco y Quevedo", informó Franco Lostaunau en el programa Denganche.

¿Cuándo jugará Alianza Lima su próximo partido?

Este lunes 19 de mayo, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), Alianza Lima enfrentará a Alianza Universidad en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura. Con la necesidad de sumar tres puntos clave, el equipo dirigido por Néstor Gorosito buscará un triunfo que le permita seguir en la lucha por la Liga 1 2025.

¿Cómo va Alianza Lima en la Liga 1?

El equipo de Néstor Gorosito deberá ganar si quiere escalar a la cuarta posición. A falta de su duelo ante Alianza Universidad, los íntimos marchan en la octava posición con 20 unidades. Un triunfo lo dejaría en la cuarta posición con la misma cantidad de puntos que Universitario; sin embargo, queda abajo por diferencia de goles. Los blanquiazules dependen de varios factores para escalar a la primera posición.