Sporting Cristal tuvo que esperar hasta casi los 96 minutos para poder celebrar un triunfo ante ADT Tarma. Jhonny Vidales, goleador del torneo y del conjunto tarmeño con 12 tantos, abrió el marcador a los 10 minutos y después Martín Távara lo empató a los 41' y, finalmente, Maxloren Castro convirtió el 2-1 final cerca de los 96'. Precisamente esto último no gustó nada en el delantero del cuadro visitante.

Tras el término del partido, Jhonny Vidales 'explotó' contra el árbitro Quiróz, quien había dado cinco minutos de adición y el tanto de la victoria rimense llegó pasado este tiempo. En diálogo con L1 Max, el goleador de Tarma se mostró muy ofuscado y dejó en claro que estas situaciones no deben suceder, pero que no puede hacer nada porque "así es nuestro fútbol". Además, no tuvo reparos en culpar al juez de la derrota.

¿Qué dijo Jhonny Vidales tras el Sporting Cristal vs ADT Tarma?

"Ya había acabado, ya habían pasado los 5 minutos que le dieron y convirtieron a los 96, pero es así. En el partido pasado también nos cobraron un penal que no fue, hay que mejorar un poco el tema del arbitraje. Dijo que no había escuchado, que no había acabado, mostró el reloj, pero claramente fue en el minuto 96, pero bueno, qué podemos hacer, así es nuestro fútbol", empezó declarando Jhonny Vidales.

Consultado sobre sus 12 anotaciones en la Liga 1 2025, el goleador tarmeño le restó importancia y señaló que el juez Quiróz cometió un error en su derrota: "Sí, pero eso es lo de menos, era sacar un punto o ganar en una cancha como acá que es difícil. Por un error nos complica, pero bueno, no se puede hacer nada. Error del árbitro porque ya había acabado el partido".

¿Cómo marchan Sporting Cristal y ADT en la tabla de posiciones?

Tras el 2-1 de Sporting Cristal sobre ADT Tarma, los rimenses escalaron a la tercera casilla en la tabla de posiciones con 22 unidades, mientras que los tarmeños marchan en la novena posición con 19 puntos.