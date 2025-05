En la última derrota de Universitario ante Alianza Atlético en el Estadio Monumental por la Liga 1 2025, Diego Churín inició en el equipo titular. El técnico Jorge Fossati decidió utilizar un equipo alterno pensando en lo que será el partido por Copa Libertadores frente a Barcelona SC. Cuando el nombre de Churín fue nombrado en el recinto de Ate previo al inicio del cotejo, recibió pifias por parte de algunos hinchas, que hasta ahora han quedado inconformes con lo que el delantero ha mostrado en el equipo. En una entrevista reciente, Jean Ferrari fue consultado por los continuos cuestionamientos que viene recibiendo el atacante argentino y aseguró que no solo se debería centrar la atención en un jugador.

En diálogo con RPP, el directivo aseguró que el enfoque de ellos está en los objetivos generales del club y no solo en un jugador. Asimismo, aseguró que centrarse en un futbolista no es congruente, y remarcó que actualmente Universitario es el equipo más goleador y es líder del Apertura.

Jean Ferrari habló sobre caso Diego Churín en Universitario

"Nos enfocamos en objetivos generales. No podemos puntualizar sobre un futbolista. Se habla única y exclusivamente de un futbolista y eso está mal, eso no es congruente a lo que se está haciendo a nivel integral. Dicen que le falta gol al club y somos el equipo más goleador del torneo, el que mayor diferencia de goles tiene y el que está puntero. Entonces, no es congruente el hablar de un futbolista contra todo el desarrollo integral que se está haciendo deportivamente", comenzó diciendo.

Luego, el también abogado precisó que las evaluaciones y decisiones que se tomarán dentro del club será cuando finalice el Torneo Apertura y no ahora.

"Yo no puedo hablar de un futbolista. Yo tengo que hablar y sacar conclusiones cuando termine el proceso. En este caso, cuando termine el Torneo Apertura se sacan las conclusiones y se conversa con el comando técnico, con el área de secretaría técnica y a partir de ahí se toman decisiones. Pero en el trayecto uno no puede hablar puntualmente de uno, porque sino también puedo hablar de lo bien que funcionan todos los demás", agregó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Diego Churín en Universitario?

El delantero de 35 años fue oficializado en Universitario en diciembre del 2024 tras su salida de Cerro Porteño y se vinculó con el elenco crema hasta finales del 2025.