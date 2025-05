Universitario atraviesa un momento de evaluación crítica tras su reciente empate frente a Independiente del Valle en la Copa Libertadores. La falta de contundencia ofensiva volvió a quedar en evidencia, lo que encendió las alarmas tanto en la interna del club como entre sus históricos referentes. Uno de los que alzó su voz fue Raúl Ruidíaz, quien, desde su actual posición como delantero de Atlético Grau, no dudó en pronunciarse sobre el presente del equipo que lo vio consolidarse como goleador.

En una entrevista reciente, el exatacante crema fue directo: “La ‘U’ necesita a alguien de jerarquía en la ofensiva”. Con esa frase, Ruidíaz encendió el debate sobre el rendimiento de los delanteros del cuadro estudiantil, donde nombres como Diego Churín y Alex Valera aún no logran asumir el liderazgo ofensivo esperado.

Raúl Ruidíaz analiza la falta de gol de Universitario

Universitario no pasa por una buena actualidad en su faceta ofensiva. Luego del empate 1-1 frente a Independiente del Valle por la fase de grupos de la Copa Libertadores, diversas voces del entorno crema empezaron a manifestar su preocupación. Entre ellas, destacó la de Raúl Ruidíaz, quien no ocultó su visión crítica respecto a las carencias goleadoras del equipo.

En entrevista con L1 Radio, la ‘Pulga’ aseguró que la ‘U’ no tiene delanteros de jerarquía. “La ‘U’ necesita alguien de jerarquía en la ofensiva, aunque tiene buenos delanteros. Churín se me hace un buen delantero, pero a veces las cosas no van, porque llegas a la U donde hay mucha presión. Los hinchas presionan mucho porque es el equipo más grande”, señaló el delantero de Atlético Grau.

Si bien Ruidíaz sostiene que Universitario cuenta con buenos atacantes, siente que la suerte no estuvo al lado de ellos, pero pide paciencia. “Pero sí hay buenos delanteros, solo que no han tenido esa suerte para resaltar en el equipo. Se me hacen muy buenos. Tienen a Valera también, pero no les ha funcionado”, añadió el jugador de 34 años.

Raúl Ruidíaz asegura que Universitario es un tema cerrado para él

La falta de gol de los atacantes de Universitario hace que los hinchas vuelvan tendencia el nombre de Raúl Ruidíaz en las redes sociales, pues anhelan el regreso de la ‘Pulga’ al equipo. No obstante, para el delantero, la ‘U’ ya es un tema cerrado, pues se siente feliz en Atlético Grau y no piensa volver, al menos en el futuro cercano.

“Yo no veo las redes sociales, yo me desconecto, no ando pensando en eso. Por ahí me rebota una noticia, pero para mí ese capítulo ya está cerrado. Estoy enfocado en Atlético Grau, estoy feliz de estar en Piura. Lo de Universitario ya pasó, no se dio y a veces las cosas suceden así, no hay marcha atrás”, sostuvo el goleador.