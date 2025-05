La repentina salida de Manuel Barreto de Universitario de Deportes dejó a muchos hinchas con la interrogante de saber quién será el encargado de asumir la dirección deportiva la institución merengue. En medio de este panorama, en redes sociales empezó a sonar con fuerza el nombre del argentino Ariel Michaloutsos.

En ese sentido, el periodista Gustavo Peralta se pronunció sobre la trayectoria de Michaloutsos y señaló que hace algunos años estuvo a nada de firmar por los cremas.

¿Quién es Ariel Michaloutsos?

Ariel Michaloutsos es un reconocido director deportivo que trabajó en grandes clubes como Newell's Old Boys y River Plate. Hace algunos años estuvo en la mira de Universitario de Deportes y la Federación Peruana de Fútbol.

"Ariel Michaloutsos es un argentino que tuvo un paso por Newell's y River Plate. Bastante capacitado y tiene un conocimiento muy bueno del fútbol peruano. En algún momento la FPF lo tuvo como una posibilidad para la jefatura de la Unidad Técnica de Menores porque es un tipo capaz y tuvo ofertas del extranjero", manifestó el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX.

El comunicador indicó que hace algunos años el argentino viajó a Lima para reunirse con Jean Ferrari. "Él se entrevistó con Jean Ferrari antes de que fiche a Manuel Barreto. Michaloutsos estuvo en Lima, en Campo Mar, se reunió con Jean Ferrari y estaban a punto de concretar. Ariel decidió no firmar por la 'U' por un tema personal y después llega Manuel Barreto", reveló.

Ariel Michaloutsos trabajó en River Plate de Argentina. Foto: Twitter

Si bien su nombre no figura ahora entre los posibles candidatos para ser director deportivo de Universitario, no se descarta que puedan volver a contactarlo. "Entiendo que para Jean Ferrari y la administración de Universitario es un nombre que siempre está ahí (...). Es un hombre que tiene mucha data, de jugadores de Boys, Binacional. Tiene todo mapeado. No digo que él va a ser. Lo digo con el contexto de que a ese director deportivo apunta la 'U'; no por el nombre, sino por la característica", agregó.

¿Quién reemplazará a Manuel Barreto en Universitario?

Hasta el momento, desde el club no se informó sobre los candidatos para la dirección técnica. Sin embargo, algunos aficionados empezaron a postular los nombres de personajes identificados con la institución como Álvaro Barco o Juan Carlos Oblitas.