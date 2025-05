Anderson Santamaría finalizó de manera sorpresiva su ciclo en el Santos Laguna de México. Luego de darse a conocer su salida del elenco verdiblanco, desde diversos sectores se empezó a comentar sobre la posibilidad de que el defensor de la selección peruana refuerce a Sporting Cristal.

El equipo comandado por el brasileño Paulo Autuoti afronta un momento complicado en la Liga 1 y necesita se espera que pueda sumar algunas incorporaciones. En medio de este panorama, el Diego Penny reveló la conversación que sostuvo con el central sobre su futuro y las ofertas que maneja.

¿Anderson Santamaría reforzará a Sporting Cristal?

El exfutbolista y ahora comentarista mencionó que Santamaría sí cuenta con ofertas de otros clubes, pero que ninguna es de Perú. Incluso, indicó que el zaguero no tuvo contacto con gente de Sporting Cristal.

"Ayer hablé con Anderson y me dijo que rescindió contrato. Cuando uno hace eso es porque tiene otra opción y me contó que sí, pero en México", sostuvo el exarquero en la reciente edición del programa 'Denganche'.

"Si Cristal no hace el esfuerzo y no da la opción de ofrecerle algo importante para él, porque tiene 33 o 34 años, es complicado. Los números entre México y Perú son completamente distintos y él va a querer estirar hasta donde pueda su carrera en México. Eso es lo que me dijo, que todavía no había hablado con la gente de Cristal ni nadie de Perú y que iba a ver las opciones en México", agregó.

¿Por qué Anderson Santamaría no puede fichar por ningún equipo de la Liga 1?

De acuerdo al periodista Enrique de la Rosa, Anderson Santamaría no puede firmar por ningún club de la Liga 1, a pesar de quedar como jugador libre tras resolver su contrato con Santos Laguna. El comunicador remarcó que el principal motivo que impide su fichaje es la fecha de cierre del libro de pases.

“La norma estipula que puedes fichar a un jugador libre hasta la fecha 12, siempre y cuando este jugador haya quedado libre antes del cierre del libro de pases”, señaló el panelista del programa de YouTube ‘Fútbol Champán’.

La 'Muralla' se desvinculó del club mexicano el último 29 de abril, con el libro de pases ya cerrado en la Liga 1, por lo que recién podría arribar a balompié nacional para el Torneo Clausura.