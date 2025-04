Anderson Santamaría se desvinculó del Santos Laguna de la Liga MX, equipo al que llegó en julio de 2024 proveniente del Atlas, donde fue titular indiscutible durante 5 temporadas. Lamentablemente, la historia del zaguero de la selección peruana en los ‘Guerreros’ llegó a su fin debido a que ya no contaba con minutos en campo, pues, de las 17 fechas del torneo mexicano, solo disputó 11 encuentros y después fue marginado al banco de los suplentes.

El mal momento que vivió en México ocasionó que el nombre de Santamaría suene con más fuerza en el Perú, donde podría tener un nuevo impulso para su carrera. De hecho, Diego Rebagliati lo tiene en cuenta entre los jugadores que le gustaría que llegue a Sporting Cristal junto a Pedro Aquino; sin embargo, el defensor, pese a quedarse sin equipo, estaría impedido de firmar por algún club de la Liga 1. ¿Qué pasó?

¿Por qué Anderson Santamaría no puede firmar por ningún equipo de Liga 1?

A través de sus redes sociales, Santos Laguna confirmó la resolución del contrato de Anderson Santamaría; no obstante, pese a ser jugador libre, no podría firmar por ningún equipo de la Liga 1. Frente a ello, el panelista de ‘Al Ángulo’, Enrique de la Rosa, sostuvo el verdadero motivo por el que no podría regresar al Perú hasta, por lo menos, el Torneo Clausura, que se reabre el mercado de pases.

“La norma estipula que puedes fichar a un jugador libre hasta la fecha 12, siempre y cuando este jugador haya quedado libre antes del cierre del libro de pases”, señaló el también presentador del programa de YouTube ‘Fútbol Champán’. Santamaría se quedó sin club el último 29 de abril, con el libro de pases ya cerrado en la Liga 1, por lo que ya no podría llegar hasta la segunda parte del torneo.

Anderson Santamaría no va más en el Santos Laguna

El pasado martes 29 de abril de 2025, Santos Laguna informó que Anderson Santamaría no iba a continuar en el cuadro de Coahuila. “Club Santos Laguna anuncia que el jugador Anderson Santamaria concluyó su etapa como Guerrero. El zaguero vistió la playera verdiblanca durante los Torneos Apertura 2024 y Clausura 2025. El club agradece a Anderson y le desea éxito en su futuro profesional”, indicó.