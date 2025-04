El delantero Paolo Guerrero se pronunció sobre su abrupta salida de César Vallejo y su posterior llegada a Alianza Lima, donde ha encontrado un nuevo aire a sus 41 años. En una reciente entrevista, el 'Depredador' compartió detalles sobre su experiencia en Trujillo y su anhelo de volver al club de sus amores.

Guerrero, quien ha sido clave en el rendimiento de Alianza Lima en la Liga 1 y la Copa Libertadores, reveló que su decisión de dejar César Vallejo no fue fácil. A pesar de haber tenido buenos momentos en el equipo trujillano, factores familiares lo llevaron a tomar la difícil decisión de partir. Su regreso a Alianza Lima: sin embargo, fue una oportunidad que no dudó en aceptar.

Paolo Guerrero contó cómo se concretó su regreso a Alianza Lima

El regreso de Guerrero a Alianza Lima fue una sorpresa tanto para él como para los aficionados. “Lo de Alianza no me lo esperaba. Una vez que quedé libre, entraron en contacto conmigo”, reveló el delantero.

Su deseo de pertenecer al club blanquiazul fue un factor determinante en su decisión de aceptar la oferta, dejando atrás su etapa en César Vallejo. "Me dijeron si quería y, obviamente, a Alianza siempre he querido pertenecer y estaba volver. No dudé ni un segundo para decir ‘sí’, estoy libre y quiero ir. Así fue mi vuelta”, agregó.

Paolo Guerrero señaló cómo salió de César Vallejo

En la entrevista con 'Latina Deportes', Guerrero expresó su gratitud hacia la afición de César Vallejo, pero también admitió que su deseo de volver a Alianza Lima siempre estuvo presente. La llegada de la dirigencia blanquiazul a su vida fue un momento decisivo que marcó su retorno al club que siempre ha querido representar.

Paolo Guerrero explicó que su salida de César Vallejo fue influenciada por motivos familiares. A pesar de haber recibido un gran cariño por parte de la afición trujillana, el delantero se vio obligado a tomar decisiones que lo llevaron a dejar el club. “La gente en Trujillo me trató increíble. Estoy muy agradecido con la gente de allá”, comentó Guerrero.