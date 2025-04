Jorge Fossati se prepara para debutar oficialmente como nuevo técnico de Universitario tras la salida de Fabián Bustos. El exentrenador de la selección peruana comenzará su segundo ciclo al mando de la 'U' este domingo 27 de abril en el partido ante UTC por la fecha 10 del certamen en el Estadio Monumental. Los cremas llegan entonados tras derrotar a Barcelona SC y sumar su primer triunfo en la Copa Libertadores 2025. En la Liga 1 2025, el elenco estudiantil se ubica primero con un partido menos.

Para este encuentro, Universitario no podrá contar con Horacio Calcaterra, quien sigue sentido de su lesión y aún se encuentra en recuperación. UTC, por su parte, no podrá contar con el arquero Manuel Heredia. El Gavilán del Norte viene de perder 1-0 frente a ADT por el Torneo Apertura. Los de Cajamarca no atraviesan un buen momento (se ubican en el puesto 13 con 8 unidades) y buscarán dar el golpe en el Monumental.

Universitario vs UTC: alineación posible de la U

Universitario: Sebastián Britos, César Inga, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Jairo Vélez, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, José Carabalí, Edison Flores y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.

Universitario vs UTC: alineación posible del Gavilán del Norte

UTC: Diego Campos, Roberto Villamarín, Piero Serra, Leonardo Ruge, Anthony Rosell, Freddy Oncoy, Luis Álvarez, Brandon Palacios, Cristian Mejía, Erinson Ramírez y Jarlin Quintero. DT: Pablo Bossi.

¿A qué hora juegan Universitario vs UTC?

El encuentro entre Universitario vs Sport Boys por la fecha 5 del Torneo Apertura comenzará a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Así lo confirmó el cuadro chalaco a través de una publicación.

¿Dónde ver Universitario vs UTC?

El Universitario vs Sport Boys será transmitido por la señal de GOLPERU, canal que tiene los derechos del cuadro rosado y también del cuadro estudiantil.

¿Cómo ver Universitario vs UTC vía GOLPERU?

Conoce los canales que deberás sintonizar para ver el juego entre Universitario vs Sport Boys por GOLPERU, dependiendo de la cableoperadora que hayas contratado.

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

Universitario vs UTC: historial reciente