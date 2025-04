Universitario de Deportes jugará ante UTC por una nueva jornada que los haga soñar con ganar el Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El conjunto merengue quiere ir por un nuevo triunfo y el primero del 2025 al mando de Jorge Fossati para seguir soñando con el tricampeonato y darle una nueva alegría a los hinchas. Así como Universitario tiene bajas importantes, el cuadro cajamarquino también está en las mismas situaciones. Y es que Manuel Heredia, arquero del conjunto visitante, no viajó a Lima y se perderá este compromiso.

Los cremas marchan en la primera posición del Torneo Apertura y comparten el puesto con Deportivo Garcilaso; sin embargo, por diferencia de goles, los dirigidos por el 'Nonno' sacan una ligera ventaja y solo les sirve ganar los cotejos restantes y anotar la mayor cantidad de goles para poder completar la primera etapa del torneo peruano.

Manuel Heredia no estará presente ante Universitario

El arquero no viajó a Lima y se perderá un nuevo partido para UTC. Recordemos que no es el primer compromiso que se pierde en el año. Heredia no tapa hace 3 fechas. Su última vez en el arco fue ante Juan Pablo II el 30 de marzo, cuando perdieron por 4-2. Según informó el periodista Ernesto Jerónimo, el reemplazo del peruano será Diego Campos y por primera vez, como segundo portero, será convocado Fernando Sánchez, que está en Lima para enfrentar a Universitario de Deportes.

"Manuel Heredia no viajó con el equipo de UTC y será baja ante Universitario por la fecha 10 del Torneo Apertura. Diego Campos ocupará su lugar. Además, Fernando Sánchez, arquero, fue convocado por primera vez", redactó en su cuenta de X el periodista peruano, Ernesto Jerónimo.

¿Cómo llegan Universitario y UTC a este partido de la Liga 1?

Con un partido pendiente y acumulando 22 puntos, Universitario lidera el Apertura junto a Deportivo Garcilaso. Este fin de semana, un triunfo no solo podría consolidarlo en la cima, sino también darle una ventaja estratégica en la clasificación. Además, el regreso de Fossati como entrenador añade un toque de emoción. El técnico uruguayo, quien fue presentado recientemente, dirigirá su primer partido en esta nueva etapa al frente del equipo.

Por su parte, UTC buscará interrumpir los festejos en Ate. El conjunto cajamarquino atraviesa una etapa complicada tras caer como local por 0-1 ante ADT. Con solo 8 puntos acumulados y ocupando el puesto 3 en la tabla, la urgencia de sumar es evidente, especialmente al enfrentar al actual campeón en su propio terreno de juego.