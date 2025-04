Paolo Guerrero, uno de los futbolistas más destacados de la historia del fútbol peruano, dio un paso importante hacia la reflexión sobre su futuro en el deporte. A sus 41 años, el delantero de Alianza Lima, quien se mantiene en gran forma física, dejó entrever que su retiro podría ser una posibilidad en el futuro cercano. A pesar de su indiscutible calidad y liderazgo dentro del campo, el ‘Depredador’ afirmó que tomará una decisión definitiva sobre su continuidad como futbolista a finales de 2025, donde evaluará su rendimiento y bienestar físico.

El experimentado atacante, que ha sido pieza clave en su regreso a Alianza Lima, mostró confianza en su estado físico y en su capacidad para seguir jugando. No obstante, también enfatizó que el final de su carrera será una elección consciente, y la evaluación será el factor decisivo para determinar si continuará o colgará los chimpunes.

Paolo Guerrero anuncia que evaluará su retiro en Alianza Lima a fines de 2025

Paolo Guerrero, quien brilló en el reciente triunfo de Alianza Lima en la Copa Libertadores tras marcar un doblete frente a Talleres, sorprendió a sus seguidores con la revelación de su posible retiro a finales del 2025. En entrevista para Canal N, el goleador de la selección peruana sostuvo que a fin de año hará una evaluación sobre cómo se siente y, en base a ello, tomará una decisión sobre su continuidad.

“Las personas me dicen ‘¿hasta cuándo piensas jugar?’, pero yo digo que me siento bien, termino los partidos bien, no me lesiono. A final de año haré una evaluación yo mismo, conscientemente, y diré si estoy para jugar o no. En diciembre lo voy a decidir. Por ahora yo me siento muy bien”, aseveró el exfutbolista del Bayern Múnich.

Actualmente, Guerrero es el goleador de Alianza Lima en la Liga 1, donde marcó 4 goles en los 6 partidos que disputó en lo que va del torneo local. Por su parte, en Copa Libertadores es el tercer máximo anotador el cuadro íntimo con 2 anotaciones, por debajo de Hernán Barcos y Kevin Quevedo, que tienen 5 y 4 tantos, respectivamente.

Paolo Guerrero fue elegido en el 11 ideal de la semana en la Copa Libertadores

A pesar de la incertidumbre sobre su futuro, Paolo Guerrero sigue demostrando su calidad en el campo. En la última jornada de la Copa Libertadores, el delantero de Alianza Lima fue elegido en el 11 ideal de la semana, reconocimiento a su destacada actuación en el cotejo frente a Talleres, donde marcó un doblete. Este reconocimiento a nivel continental demuestra que, a pesar de la edad, el ‘Depredador’ sigue siendo una pieza clave para el equipo íntimo.

Asimismo, el ariete fue el único representante del fútbol peruano en la mejor formación del torneo. Guerrero comparte el equipo ideal junto a Verza (Olimpia), Ferraresi (São Paulo), Coates (Nacional), Barboza (San Antonio Bulo Bulo), Perelló (Central Córdoba), Fernando (Inter), Galoppo (River Plate), Cepeda (Colo Colo), López (Palmeiras) y Spinelli (Independiente del Valle).