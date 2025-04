Sporting Cristal afronta un momento complicado en la temporada 2025. Uno de los aspectos que más cuestionan sus hinchas gira en torno a los pocos refuerzos que sumó el conjunto rimense para la Copa Libertadores y la Liga 1. En ese sentido, se pudo conocer el motivo por el que algunos futbolistas, que hoy brillan en el fútbol peruano, no lograron arribar al plantel cervecero.

De acuerdo al periodista Michael Xavier, en la institución bajopontina se descartaron algunos refuerzos nacionales debido a que no cumplen con las métricas establecidas.

Los fichajes nacionales que pidió Tiago Nunes cuando fue DT de Cristal

El comunicador mencionó que durante el ciclo de Tiago Nunes, quien estuvo al mando del primer equipo en el 2023, se solicitó la incorporación del volante Jean Pierre Archimbaud y el delantero Jhonny Vidales; sin embargo, ambos no tenían los registros necesarios en temas de métricas.

"¿Por qué hoy por hoy no llegan jugadores nacionales al club? Es que no llegan a la métrica, algo así me dijeron. La métrica que ellos usan en los GPS no llega para estar en Cristal. Y Tiago (Nunes) había dejado 2 nombres: Jean Pierre Archimbaud y Jhonny Vidales. No llegaron porque a Jean Pierre le dieron un año más de contrato, y Melgar no lo dejó salir, y a Vidales nunca lo llamaron", explicó en el programa 'Fútbol Champán'.

Jhonny Vidales hoy afronta un gran presente en ADT de Tarma y es el máximo artillero del Torneo Apertura de la Liga 1. Por su parte, el popular 'Chocherita' fue contratado por Alianza Lima y es internacional con la selección peruana.

Por otra parte, Xavier puso como ejemplo a otros futbolistas que llegaron a clubes como Alianza Lima y Universitario de Deportes tras sus grandes actuaciones con escuadras de provincia. "Jhonny hoy por hoy es goleador del torneo. Ancajima le dieron la oportunidad en la 'U', Noriega en Alianza, el 'Tunche'... Si no les das las oportunidades a estos chicos de venir a un equipo grande, no vas a saber", agregó.

¿Cómo marcha Cristal en la Liga 1?

Sporting Cristal se ubica en la quinta casilla del Torneo Apertura con solo 13 unidades.