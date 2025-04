Sporting Cristal encontró a su nuevo DT. Luego de tantas idas y vueltas, Paulo Autuori regresa al Rímac después de 23 años y asumirá la dirección técnica en medio de las crisis institucional que atraviesa el club. El brasileño vuelve a ponerse el buzo celeste luego de dos años sin dirigir a ningún club. Eso sí, tuvo la oportunidad de hacerlo en el 2024, pero rechazó la oferta del Athletico Paranaense.

En aquella temporada, el Furacao peleaba por no descender del Brasileirao. Por ello, la directiva optó por llamar a un viejo conocido para que los ayude a mantener la categoría. Autuori fue contactado, pero no quiso. Ahora, los hinchas del club brasileño han recordado este episodio luego de que el entrenador ha sido anunciado en Sporting Cristal.

Hinchas de Paranaense critican a Paulo Autuori tras regresar a Sporting Cristal

A través de redes sociales, una periodista brasileño recordó que Paulo Autuori no quiso asumir el banquillo de Paranaense para no perder la categoría. "El año pasado, en el Athletico, Autuori no quiso hacerse cargo del equipo tras la marcha de Martin Varini. Le pidieron que liderara al equipo para intentar salvar al CAP del descenso, y Autuori no quiso porque dijo que ya no quería trabajar como entrenador", escribió en X.

A raíz de ello, varios hinchas del club criticaron al DT por decidir volver a Sporting Cristal. "Ojalá también los eliminen", "Ojalá no vuelva a poner un pie en Paranaense", "Las palabras no tienen cabida aquí, pero es lo que se merece. ¡Espero que no vuelva a aparecer por aquí nunca más!", "Autuori sólo quiere trabajar si cree que tiene posibilidades de éxito" y "Espero que nuestros hinchas nunca olviden esto" escribieron en las redes sociales.

¿Cuántos títulos tiene Paulo Autuori como entrenador?

El estratega brasileño registra varios títulos en su palmarés como entrenador.