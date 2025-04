En las últimas horas, los rumores han apuntado que Fabián Bustos no se iría solo de Universitario. Tal como lo lees, según diversas especulaciones, el DT argentino tendría en mente llevarse a un par de futbolistas de la 'U' para su nueva aventura en Olimpia de Paraguay. Ante estos entredichos, el propio estratega confesó si quiere sumar a su equipo a jugadores cremas y si Andy Polo es una de las opciones para que se mude al fútbol guaraní.

Durante su etapa en Universitario, Bustos tuvo a varios fijos en su esquema. Por ello, no sería descabellado pensar que puede llevárselos a Olimpia. Polo, Riveros y Rivera serían algunas de las debilidades del técnico. ¿Lo acompañarán en el Decano?

Fabián Bustos cuenta si se llevará a un jugador de Universitario a Olimpia

En el programa 'Hablemos de max', Fabián Bustos descartó que quiera llevarse a jugadores de Universitario. En principio, señaló que el mercado de pases está cerrado y que primero debe observar a los futbolistas que tendrá en Olimpia.

"Nada que ver. El libro de pases está cerrado. Tengo que mirar a los jugadores, conozco al plantel donde voy. Después se verá con la dirigencia de allá, con la dirección deportiva", declaró.

Eso sí, aclaró que hay jugadores en la 'U' que son de su gusto futbolístico. 'Tarzán' Riveros, por ejemplo, es uno que ha dirigido por varios años. Sin embargo, si existe uno que es su debilidad es Andy Polo.

"Claro que hay jugadores que me gustan. A Williams (Riveros) lo he dirigido 4 o 5 años, he salido campeón con él. Andy (Polo) es una debilidad, su forma de jugar. Hay muchos, el 'Cholo', el 'Tunche' (…) Aldo es un crack también. El 'Orejas' es un crack como persona y jugador. Cualquiera de esos podemos llevarnos. Obviamente por la edad es más difícil", agregó.

Así le fue a Fabián Bustos en Universitario

El menor de los Bustos dirigió un total de 49 partidos, entre Liga 1 y Copa Libertadores. De este total, el técnico argentino registró 29 triunfos (21 de estas victorias fueron de manera consecutiva jugando como local en el Monumental), 12 empates y 8 derrotas.