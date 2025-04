Después de la salida de Jorge Fossati de la selección peruana, uno de los nombres que sonó con fuerza fue el de Ángel Comizzo. El actual DT de Atlético Grau era una de las opciones que barajaba la FPF para asumir el banquillo de la Bicolor. Sin embargo, Óscar Ibáñez terminó tomando las riendas del equipo de forma interina. Luego de mucho tiempo, Comizzo rompió su silencio y reveló cuáles fueron las razones que lo llevaron a no entrenar a Perú.

De acuerdo a la información que se manejó aquel entonces, desde Videna querían contar con Comizzo por 2 o 6 partidos. Esto no fue del agrado del entrenador argentino, por lo que optó por rechazar esta opción y seguir al mando del Patrimonio de Piura en la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2025.

Ángel Comizzo contó por qué rechazó ser DT de la selección peruana

"Me gustan los proyectos, las planificaciones, y me parecía que todo estaba muy desprolijo. No me gustan las desprolijidades. Yo creo que uno tiene que tomar un trabajo con seriedad; tiene que ser un proyecto. ¿En serio creen que yo iba a ser contratado por dos o seis partidos? No podía permitir eso como entrenador, no me gustan las desprolijidades", declaró para el programa 'Embajadur crema'.

Asimismo, resaltó que si la propuesta hubiese sido distinto, no habría dudado en aceptarla, pues conoce el fútbol peruano. "Si el panorama hubiese estado claro, me hubiese gustado muchísimo. Hace 12 años que estoy en este país, conozco cada ciudad, todas las canchas, estadios, jugadores y el talento que hay en cada uno, y sé lo que hay que exigir", enfatizó.

Ángel Comizzo pide recambio generacional en la selección peruana

Finalmente, señaló que es momento del recambio generacional en la selección peruana. Si bien reconoce que hay riesgos, es el momento indicado para que los más jóvenes tengan experiencia.

"Este era el momento, porque la gente no solo lo pide, sino que exige el cambio generacional. Este era el momento, no había otro. Era ahora o no sé hasta cuándo lo van a hacer. Por más que tengamos que salir con jóvenes y nos comamos una goleada, es la única manera de ganar experiencia", sentenció.