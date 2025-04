Real Madrid sacó un valioso triunfo ante Getafe para seguir con vida en LaLiga, pero sufrió dos severas bajas para la final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona. En conferencia de prensa, el entrenador Carlo Ancelotti confirmó que Eduardo Camavinga y David Alaba tienen lesiones musculares tras su participación en el Estadio Coliseum.

"Camavinga y David Alaba tienen lesiones musculares. No se espera que ambos estén listos para el partido ante el Barcelona", señaló el entrenador del Real Madrid al término del encuentro.

Primero el defensor austriaco, que había arrancado como titular, sintió molestas y no pudo continuar en la segunda mitad, por lo que Eduardo Camavinga ocupó su lugar. Sin embargo, el mediocampista francés sufrió una lesión muscular a los 89 minutos y dejó a su equipo con 10 hombres hasta el término del encuentro debido a que se habían acabado las ventanas de los cambios y Ancelotti no podía meter a nadie más.

Ante estas ausencias, el entrenador del Real Madrid confirmó en la misma conferencia de prensa que Fran García es la única opción que tienen para suplir la zona del lateral izquierdo del equipo.

¿Cuándo juegan Barcelona vs Real Madrid por la final de la Copa del Rey?

La final de la Copa del Rey 2024-25 entre Barcelona vs Real Madrid está pactada para este sábado 26 de abril.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Real Madrid por la final de la Copa del Rey?

El duelo entre Barcelona vs Real Madrid por la final de la Copa del Rey 2024-25 está pactada para que empiece a las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española).

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid por la final de la Copa del Rey?

La transmisión del Barcelona vs Real Madrid por la final de la Copa del Rey 2024-25 estará a cargo del canal América TV y América TV GO para Perú, en Argentina se podrá ver a través de Eventos HD, en Ecuador por El Canal del Fútbol, en México irá por Sky Sports y, finalmente, en España, se verá por Movistar +, DAZN, RTVE, Movistar Plus+, TVE L1 y M+ Copa del Rey.

Barcelona vs Real Madrid: últimos partidos

De los últimos 10 enfrentamientos, Real Madrid y Barcelona registran 5 victorias cada uno.