Ben Affleck lamenta su divorcio con Jennifer Garner: "Es el mayor arrepentimiento de mi vida"

Mientras que la historia de amor entre Jennifer Garner y Ben Affleck parecía ser uno de los pocos 'finales felices' que tenía Hollywood en la vida real, su matrimonio terminó 13 años después, cuando se divorciaron en el 2018. Sin embargo, declaraciones que el actor dio al 'New York Times' en el 2020 han resurgido por redes sociales, en donde el actor de ‘El indomable Will Hunting’, admite que su mayor arrepentimiento es su divorcio con la actriz de ‘Si tuviera 30.’

El actor lamentó la separación diciendo que la vergüenza es "tóxica" y que no tuvo ningún tipo de consecuencia positiva. "Simplemente, se está cociendo en un sentimiento tóxico y horrible de baja autoestima y autodesprecio,” añadió Affleck.

Ben Affleck y el efecto del alcoholismo en su matrimonio

Según el actor, todos sus problemas maritales empezaron con su problema con la bebida. Si bien Affleck admite que bebió con normalidad por mucho tiempo; cuando los problemas empezaron a asomarse, entre el 2016-2017, su ingesta de alcohol creció aún más. "Lo que pasó fue que empecé a beber cada vez más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando", reveló.

Todo se volvió un círculo vicioso, ya que su consumo de alcohol le creaba muchos más problemas. No obstante, más de una vez Ben Affleck ha declarado públicamente su admiración por su exesposa, calificando a Jennifer Garner como "una madre excelente".

“No quería divorciarme, no quería ser una persona divorciada" declaró Affleck en su momento al programa ‘CBS This Morning’. Según él, el divorcio represento enfrentarse a alguien que no creía ser. "Fue muy doloroso y decepcionante. Para mí mismo”.

¿Cómo se conocieron Jennifer Garner y Ben Affleck?

Jennifer Garner y Ben Affleck se conocieron al grabar la película 'Pearl Harbor' en el 2001; sin embargo, volvieron a coincidir 2 años después en el rodaje de 'Daredevil', donde inició su romance. La pareja se casó en una ceremonia íntima en el 2005 y recibió a 3 hijos: Violet, Seraphina y Samuel.

Tras 13 años de matrimonio, una de las parejas más queridas de Hollywood se separó. No obstante, Affleck se casó, por segunda vez, con su ex prometida, (y ahora exesposa) Jennifer López.

Durante su primer compromiso en el 2003, López y Affleck decicieron retrasar su matrimonio debido al acoso que experimentaban por parte de los paparazzi, 4 días antes de que se celebrara la ceremonia y eventualmente terminar su relación al año siguiente. Sin embargo, ellos decidieron retomar su relación en el 2021. Si bien el matrimonio tuvo una gran atención mediática, la pareja solo estuvo junta por 3 años.