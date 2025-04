Ben Affleck reconoce que sus habilidades para coquetear necesitan mejorar después del divorcio con JLo: "No es fácil"

El reconocido actor Ben Affleck compartió en una reciente rueda de prensa para la película 'The Accountant 2' que se siente identificado con la dificultad de su personaje, Christian Wolff, para ser amable con las mujeres cuando comienza a reintegrarse al mundo de las citas.

Affleck comentó sobre Wolff: "Es un hombre que está intentando entender cómo tener una relación con una mujer, tratando de descubrir cómo hacerlo, cómo abrirse. ¿Sabes? No se siente a gusto abriéndose. No sabe cómo coquetear. No se siente cómodo", y luego reconoció, "como muchos de nosotros".

Ben Affleck, exesposo de Jennifer López, señala que no es fácil comprender las relaciones

Affleck también comentó: "No es fácil para nadie entender las relaciones, especialmente al principio, cuando intentas descifrar: '¿Qué significa este gesto? ¿Me está mirando esta persona? ¿Le intereso? ¿Me voy a avergonzar si me acerco?'".

Sin embargo, el ganador del Premio Óscar elogió a su personaje por atreverse a bailar en línea durante una cita, algo que consideró "muy encantador". "Probablemente no me pidan mucho más por mi actuación bailando en línea [en las películas]", bromeó. "No lo sé. El teléfono aún no ha sonado".

El divorcio entre Ben Aflleck y Jlo

La honesta confesión de Ben Affleck sobre sus citas se produce tres meses después de su regreso oficial al mundo de las relaciones, ya que él y su exesposa Jennifer López resolvieron su divorcio en enero.

La expareja, que reanudó su relación en 2021, varios años después de cancelar su primer compromiso, decidió finalmente separarse dos años después de su matrimonio en 2024.

Recientemente, Affleck rompió el silencio sobre la ruptura, comentando en una entrevista con 'GQ' que "no hubo drama" y que la estrella de La historia de amor más grande jamás contada seguía siendo "una persona por la que tiene mucho respeto".

¿Por qué se divorciaron Jennifer Lopez y Ben Affleck?

El proceso de divorcio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck ocurrió tras los rumores de una crisis en la pareja, originada por la mudanza de Affleck a una casa en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles. El portal TMZ afirmó que la pareja "no pudo hacer que las cosas funcionaran", donde previamente se había anunciado la ruptura del vínculo matrimonial a menos de dos años de haberse casado.