La disputa entre Jennifer López y Ben Affleck por una mansión de US$68 millones en Beverly Hills a 3 meses de divorcio

La cantante Jennifer López y su exesposo, el actor Ben Affleck, tienen diferencias sobre la forma de gestionar la venta de su residencia en Beverly Hills, California, valorada en 68 millones de dólares, que lleva casi nueve meses en el mercado.

Según informaron fuentes a TMZ este miércoles, el actor de “Good Will Hunting” desea reducir el precio de la mansión para desprenderse de ella, mientras que López sigue esperando encontrar un comprador.

La residencia que genera enfrentamientos entre JLo y Ben Affleck

De acuerdo con el medio, no ha habido un interés significativo por la propiedad desde principios de año. La pareja finalizó su divorcio en enero de este año. Los representantes de Affleck y López no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de la columna de chismes 'Page Six' del New York Post.

La expareja decidió poner en venta la mansión de 38.000 pies cuadrados en julio de 2024, después de intentar venderla de manera discreta fuera del mercado. Se informa que aceptaron una oferta de 64 millones de dólares en septiembre pasado, pero los compradores potenciales se retiraron antes de formalizar el trato.

Así es la mansión de US$68 millones en Beverly Hills por la cual se disputan JLo y Ben Affleck

Jennifer López, de 55 años, y Ben Affleck, de 52, adquirieron originalmente la propiedad, que tiene 12 habitaciones y 24 baños, por 60,85 millones de dólares en junio de 2023, casi un año después de su fuga a Las Vegas. A pesar de sus numerosas ventajas, una fuente reveló previamente que ninguno de los dos estuvo completamente satisfecho viviendo en ese lugar.

"A Ben nunca le gustó la casa", comentó una fuente a la revista ‘People’ en junio de 2024. "Está demasiado alejada de sus hijos". Se dice que López también consideraba que la mansión era "demasiado grande para ella".

Después del divorcio, la cantante se mudó a una propiedad de 18 millones de dólares cerca de Los Ángeles, según 'People'. Por su parte, Affleck adquirió un apartamento de 20 millones de dólares en Pacific Palisades en agosto de 2024, antes de que su exesposa solicitara el divorcio.

El estancamiento en la venta de viviendas de Beverly Hills

Los detalles del acuerdo sobre la propiedad de las estrellas en Beverly Hills, tras su divorcio a principios de este año, ya están definidos. Aunque los términos específicos no se conocen, la constante indecisión de la expareja sobre la venta de la mansión sugiere que todavía persisten emociones intensas sobre las decisiones a tomar.

Fuentes cercanas al asunto aseguran que ambos siguen intentando llegar a un acuerdo, lo que mantiene incierto el futuro de la propiedad. A pesar de la falta de avances, no parece haber desacuerdos respecto a la venta en sí; en cambio, parece que el enfoque está en negociar el precio y las condiciones adecuadas. Por el momento, la propiedad sigue en el mercado con el precio original, mientras ambos resuelven los detalles de su relación tras el divorcio.