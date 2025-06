Malas noticias a inmigrantes millonarios en EEUU: la Gold Card de Donald Trump podría no implementarse por este motivo

La llamada Visa Gold Card de Donald Trump, un plan para otorgar residencia y ciudadanía acelerada a inversionistas que paguen US$5 millones, sigue sin emplearse tras el anuncio inicial de febrero. Expertos en inmigración y finanzas advierten que los "desafíos son abrumadores para poder lograr esto realmente", en palabras de Nuri Katz, fundador de Apex Capital Partners en 34 años de experiencia asesorando a clientes ultrarricos.

A pesar de que el gobierno ha anunciado el lanzamiento de un sitio web para este programa y ha mencionado ventas millonarias, el proyecto carece de respaldo legal y enfrenta obstáculos legislativos y de mercado que ponen en duda su viabilidad.

Obstáculos legales para la Visa Gold Card de Trump

Para que la tarjeta dorada de Trump se pueda ejecutar, el Congreso estadounidense tendría que aprobar nuevas leyes de inmigración y fiscales que regulen este programa, algo que hasta ahora no ha ocurrido. Katz explica que: "En este momento no hay un programa real ni detalles del programa, y no hay ninguna ley; solo hay mucho marketing y calentamiento del mercado".

Además, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración confirmó que el lanzamiento requeriría cambios legales, y hasta la fecha del sitio web oficial prometido no está operativo, lo que ha aumentado las dudas sobre la veracidad del proyecto presentado por Donald Trump.

Mercado limitado para la Visa Gold Card en EE.UU.

Trump ha sugerido que la venta de un millón de estas tarjetas podría generar hasta US$5 billones para eliminar la deuda nacional de 36 billones, e incluso habló de ventas de 10 millones para recaudar 50 billones. Sin embargo, Katz advierte que las "las cuentas no cuadran", puesto que la mayoría de los inversores ultra ricos solo destinan un 5-10% de su patrimonio neto a este tipo de programas. En otras palabras, para invertir 5 millones, una persona debería tener un patrimonio de al menos US$100 millones.

De acuerdo con datos de Henley & Partners, existen menos de 30.000 centimillonarios a nivel mundial, de los cuales más de un tercio son estadounidenses, lo que deja un mercado potencial de aproximadamente 20.000 inversores extranjeros, cifra muy inferior a las anunciadas. Katz señala: “No serán un millón de personas ni 200.000... Ahora se están dando cuenta de si realmente existe interés en esto.”