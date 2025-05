¿ICE puede romper el vidrio del auto y detener inmigrantes en EEUU? Experto comenta sobre la polémica medida

A partir de las diversas redadas, por parte de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los inmigrantes vienen denunciando que los agentes de la entidad intervienen sus automóviles con violencia. Rompen el vidrio y los obligan a bajar para su arresto.

En abril, se viralizó un polémico video en el que se observó un violento accionar de funcionarios de ICE sobre inmigrantes que ese encontraban al interior de su vehículo. Un abogado especialista en inmigración señaló en qué casos los oficiales pueden tomar este accionar.

¿ICE puede romper las lunas de mi automóvil?

El abogado especialista en derechos civiles, Iván Espinoza Madrigal declaró a T51 Miami que, "estamos viendo cosas que antes no ocurrían. Por ejemplo, inmigración no tenía el hábito de parar un auto, quebrar los vidrios, tratar de sacar a las personas del vehículo. Eso es algo nuevo".

Asimismo, agregó que ahora las intervenciones de ICE son más "agresivas" y no toman precauciones del arresto si existe la presencia de niños u otra población vulnerable.

¿Es legal que ICE intervenga con violencia mi auto?

Para Espinoza, la legalidad sobre la violencia del arresto depende mucho del estado dónde se encuentren. "En Massachusetts, no se pueden sacar a las personas del vehículo al no ser que las autoridades vean que han cometido un crimen o tengan un arma que representa una amenazada", agregó.

En tanto, el ex secretario de prensa de ICE, Marc Raimondi, explicó que no es necesario una orden de un juez para intervenir un carro de inmigrantes indocumentados.

¿En qué caso ICE si puede violentar mi propiedad privada?

Michael Urbina, especialista en inmigración, señaló a Univisión que, aunque en algunos casos romper el vidrio de un vehículo puede ser legal, hay otras acciones menos evidentes y violentas que violan la ley y que los agentes del ICE cometen a diario.

"Lo que no debe hacer no corresponde a lo del vidrio, sino a obligar a una persona con amenazas de deportación o cárcel a que hagan algo que ellos, bajo sus derechos, no tienen por qué hacer, como hablar, dar documentación o firmar. Esa es la violación más grande de ley que he visto qué migración ha estado haciendo con muchas personas", añadió el abogado.

¿Qué recomienda el abogado de inmigración ante una detención de ICE?

El abogado experto en inmigración aconsejó a los migrantes que, si enfrentan una detención inminente por agentes del ICE, documenten el suceso y guarden silencio una vez concluido. "Si es posible, traten de enviar ese video a otras personas antes de que tomen custodia de ustedes". Además, brindó los siguientes consejos:

Identificar el lugar de detención de ICE

Solicitar una audiencia de fianza

Reunir documentos de respaldo (empleo estable, familiares ciudadanos o residencias prolongadas)

Denunciar el uso excesivo de la fuerza (si en la detención existieron daños físicos o violaciones de derechos)

