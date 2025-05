Esto es lo que muchos no saben sobre el Día de los Caídos en EEUU

El 26 de mayo de cada año, Estados Unidos, celebra el Memoral Day o el Día de los Caídos en español. Durante esta fecha se conmemora la muerte de aquellos soldados que fallecieron en servicio en diferentes batallas. Pero también, los estadounidenses celebran el inicio no oficial del verano y un fin de semana largo.

Para Manuel Castañeda Jr., el Memorial Day es muy especial para él, porque perdió a su padre, un marine que sirvió en Vietnam, en un accidente en 1966 en California, mientras entrenaba a otros marines. "No se trata solo de los especiales. No se trata solo de la barbacoa", declaró Castañeda a The Associated Press en una discusión sobre el Día de los Caídos el año pasado.

¿Qué no se sabe del Día de los Caídos?

Al igual que su padre, Castañeda dedicó su vida al servicio de Estados Unidos, él se alistó en la Infantería de Marina y en la Guardia Nacional del Ejército, en dónde conoció a hombres que murieron en combate. Por ello, el Día de los Caídos le toca muy de cerca, pero no puede juzgar a las personas que deciden vacacionar durante estas fechas.

Lo que no se sabe del Memorial Day, conoce los datos aquí:

Día de reflexión. Según el Servicio de Investigación del Congreso, es un día dedicado a la reflexión y al homenaje a quienes fallecieron mientras prestaban servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La celebración incluye el Momento Nacional del Recuerdo, que invita a todos los estadounidenses a guardar un minuto de silencio a las 3 p. m.

Según el Servicio de Investigación del Congreso, es un día dedicado a la reflexión y al homenaje a quienes fallecieron mientras prestaban servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La celebración incluye el Momento Nacional del Recuerdo, que invita a todos los estadounidenses a guardar un minuto de silencio a las 3 p. m. Sus orígenes . La festividad se originó durante la Guerra Civil estadounidense, conflicto en el que perdieron la vida más de 600 000 miembros de las fuerzas de la Unión y la Confederación entre 1861 y 1865. La primera celebración nacional del Día de la Decoración tuvo lugar el 30 de mayo de 1868, tras la iniciativa de una organización de veteranos de la Unión que propuso adornar las tumbas de los caídos en guerra con flores en plena floración.

. La festividad se originó durante la Guerra Civil estadounidense, conflicto en el que perdieron la vida más de 600 000 miembros de las fuerzas de la Unión y la Confederación entre 1861 y 1865. La primera celebración nacional del Día de la Decoración tuvo lugar el 30 de mayo de 1868, tras la iniciativa de una organización de veteranos de la Unión que propuso adornar las tumbas de los caídos en guerra con flores en plena floración. Primera celebración. Aunque la Biblioteca del Congreso señala que Boalsburg, Pensilvania, celebró por primera vez en octubre de 1864, mujeres de algunos estados confederados decoraban tumbas antes del fin de la guerra. Según David Blight, profesor de historia de Yale, el 1 de mayo de 1865, hasta 10 000 personas, muchas negras, participaron en un desfile, escucharon discursos y dedicaron las tumbas de soldados de la Unión en Charleston, Carolina del Sur.

¿El Día de los Caídos siempre ha sido motivo de controversia?

Desde siempre, se ha lamentado que la festividad se aleje de su sentido original. Ya en 1869, The New York Times advirtió que el día feriado podría perder su carácter sagrado y volverse "sacrílega" si se enfocaba demasiado en la pompa, las comidas y los discursos.

En 1871, durante un discurso por el Día de la Decoración en el Cementerio Nacional de Arlington, el abolicionista Frederick Douglass expresó su preocupación porque los estadounidenses parecían estar olvidando el motivo principal de la Guerra Civil: la esclavitud. "Nunca debemos olvidar que los soldados leales que descansan bajo este césped se interpusieron entre la nación y sus destructores", expresó Douglass.

Ben Railton, profesor de estudios ingleses y estadounidenses en la Universidad Estatal de Fitchburg, afirmó que sus preocupaciones eran justificadas. Aunque cerca de 180 000 hombres negros sirvieron en el Ejército de la Unión, el feriado llegó a ser conocido principalmente como el "Día de los Caídos blancos" en muchas comunidades, especialmente tras la instauración del Jim Crow en el sur, según dijo Railton a la AP en 2023.

¿En qué ha cambiado el Día de los Caídos?

Dennis señaló que la importancia del Día de los Caídos disminuyó parcialmente tras la incorporación del Día del Armisticio, que conmemoraba el fin de la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918. Este día se estableció como feriado nacional en 1938 y en 1954 pasó a llamarse Día de los Veteranos.

En 1971, una ley del Congreso trasladó el Día de los Caídos del 30 de mayo al último lunes de ese mes, creando un fin de semana de tres días que reflejaba cómo la celebración se había convertido en un recuerdo más general y en una ocasión de descanso. En 1972, la revista Time afirmó que el feriado se había transformado en un evento nacional de tres días que había perdido gran parte de su significado original.

