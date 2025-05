Más controles en Texas: autoridades activan operativo por fin de semana de Memorial Day

Con el fin de reducir los accidentes de tráfico durante el fin de semana de Memorial Day, las autoridades de Texas han activado un operativo especial de seguridad vial. La campaña, que se extenderá desde las 6 p.m. del viernes 23 hasta las 11:59 p.m. del lunes 26 de mayo, tiene como objetivo principal garantizar el uso del cinturón de seguridad y prevenir conductas de conducción bajo la influencia de sustancias.

Este esfuerzo se enmarca en el programa nacional “Click It or Ticket”, que en 2024 registró más de 1,000 muertes en Texas debido a la falta de uso del cinturón de seguridad. Las autoridades recuerdan que el uso adecuado del cinturón puede reducir el riesgo de muerte en un 45% en caso de accidente.

Refuerzan seguridad en carreteras

El Departamento de Transporte de Texas, junto con diversas agencias policiales locales y estatales, ha intensificado su presencia en las carreteras con motivo del fin de semana de Memorial Day, una de las fechas con mayor tráfico del año. Las patrullas estarán activas especialmente en zonas de alto flujo vehicular y en horarios de mayor tránsito, como la noche del viernes y el retorno del lunes por la tarde. Además de revisar el uso del cinturón de seguridad, los oficiales realizarán pruebas de sobriedad en puntos estratégicos para disuadir la conducción bajo el efecto del alcohol.

También se ha activado una campaña informativa a través de medios de comunicación, redes sociales y señalización vial, con el objetivo de recordar a los conductores la importancia de respetar las leyes de tránsito. Las multas por no usar el cinturón pueden superar los US$250 y afectar el historial del conductor. En el caso de menores de edad, el incumplimiento de las normas de seguridad vehicular puede derivar incluso en cargos más graves por negligencia. Las autoridades insisten en que estas acciones no son solo para sancionar, sino para salvar vidas.

¿Qué es el "Click it or Ticket"?

Desde su lanzamiento en 2002, la campaña nacional “Click It or Ticket” ha tenido un impacto tangible en la cultura vial estadounidense. En Texas, ha contribuido significativamente a aumentar el uso del cinturón de seguridad, especialmente en áreas rurales donde históricamente su uso ha sido más bajo. En 2024, más de mil personas fallecieron en el estado por no llevar el cinturón, lo que motivó una intensificación de las acciones este año.

El programa también se ha expandido a escuelas y comunidades, con iniciativas educativas que enseñan desde edades tempranas sobre el valor de la seguridad vial. Los datos del TxDOT revelan que, gracias a esta campaña, se han salvado miles de vidas y se ha logrado una reducción constante de lesiones graves en accidentes. Sin embargo, las autoridades enfatizan que aún queda trabajo por hacer, especialmente entre conductores jóvenes y en áreas menos urbanizadas. La meta, afirman, es que el uso del cinturón sea una costumbre natural para todos los texanos.