Cae organización criminal vinculada a tráfico de menores en Estados Unidos: 115 menores eran violentados

Mediante un megaoperativo llevado a cabo por la Oficina Federal de Investigación (FBI), lograron detener a una organización criminal vinculada al tráfico de menores de edad que operaba en Houston, Texas, Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, se realizaron más de 200 arrestos, logrando rescatar a 115 menores de edad que eran víctimas de violencia y obligados a realizar diversos actos detestables.

En tanto, según las investigaciones preliminares de las autoridades, el líder de la banda sería una mujer, quien ya era buscada desde hace varios años en suelo norteamericano.

Operativo del FBI en Texas: una ofensiva contra el abuso sexual infantil

La acción que se llevó a cabo mediante una importante operación del FBI en Texas implicó el desmantelamiento de una serie de organizaciones dedicadas al tráfico de menores y a la explotación sexual infantil.

De hecho, tal y como arrojan los informes, la operación en cuestión se saldó con más de 200 personas en varios estados como detenidas; además, las autoridades lograron rescatar a 115 menores que ya habían sido víctimas a consecuencia del abuso sexual y de la explotación.

Con este objetivo se llevaron a cabo en Houston, Texas, un número importante de redadas orquestadas en otros objetivos primordiales. Natalia Flores, que llevaba años buscada por las fuerzas del orden, fue detenida como consecuencia de esta acción policial. La mujer se enfrenta a varios cargos.

En particular destaca el de trata de varios menores de edad, explotación infantil, el de transportar menores de edad y el de distribución de pornografía en línea para menores. Las víctimas de esta trata en Texas son tres jovencitas con edades situadas entre los 14 y 18 años, las cuales fueron obligadas a participar en actos sexuales entre el 10 de enero y el 22 de enero de 2024.

¿Quién es Natalia Flores?

De acuerdo a las autoridades, Natalia Flores era una criminal muy buscada desde hace años. La mujer fue acusada de ocho cargos emitidos el 23 de abril. Entre los casos más fuertes resaltan: tráfico sexual de menores, explotación sexual infantil, transporte de una menor y distribución de pornografía infantil.

En tanto, fiscales federales y agentes del FBI fueron enfáticos contra todo aquel que intente seguir los pasos de esta organización de tráfico de menores.

"No tendrán refugio. No hay lugar al que no vayamos a buscarlos, ni rincón donde no los encontremos, y no hay jaula en la que no los encerremos", apuntó Kash Patel, agente del FBI.