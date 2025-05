Ron DeSantis desata polémica por atacar a los inmigrantes en conferencia de prensa: "Nunca debieron estar en EEUU"

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), brindó una conferencia de prensa en Miramar para destacar el esfuerzo conjunto por detener y deportar a inmigrantes ilegales en dicho estado. "Se trata de personas que nunca debieron estar en el país", dijo DeSantis con respecto a los detenidos, generando un malestar entre algunos de los presentes.

A través de la denominada "Operación maremoto", DeSantis concluye que su liderazgo realiza un importante esfuerzo en el control migratorio, reflejándose en los más de 1.000 inmigrantes indocumentados que fueron arrestados, teniendo el 63% de ellos antecedentes penales. Asimismo, el gobernador indicó que más de 250 agentes de orden público estatal y local apoyan las agencias migratorias federales, lo que permite realizar un mayor número de detenciones.

PUEDES VER: El plan de Ron DeSantis para eliminar el impuesto predial en Florida ya tiene fecha clave en agenda

DeSantis resalta acuerdo con las autoridades federales para detener inmigrantes.

En dicha conferencia, DeSantis recalcó que las recientes operaciones contra los inmigrantes ilegales por parte del ICE en Florida marcan el inicio de una nueva política migratoria. Además, afirmó que seguirá impulsando iniciativas con el fin de encontrar y expulsar a quienes hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos. "Si estás aquí legalmente, estás violando la ley y te haremos rendir cuentas", indicó.

Por otro lado, Madison Sheahan, subdirectora del ICE, celebró la colaboración con DeSantis y el estado de Florida, agradeciendo al gobernador por su trabajo en conjunto durante la última semana. "Juntos logramos realizar más de 1.100 arrestos y expulsar a varios pandilleros de las comunidades de Florida", afirmó la subdirectora.

Más de 1.000 inmigrantes indocumentados detenidos en Florida en una semana.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto con las autoridades del ICE, realizaron dicha conferencia para resaltar los logros de su colaboración en la llamada "operación maremoto". Según la información que revelaron, más de 1.120 personas fueron detenidas entre el 21 y 26 de abril, siendo la mayor cantidad en un solo estado en el lapso de una semana. Según el ICE, la mayoría de los arrestados provenían de Guatemala. Inmigrantes de México, Honduras, Venezuela y El Salvador también se sumaron a las filas.

La reciente ofensiva incluyó la captura de un "ciudadano brasileño con antecedentes de agresión con agravantes", un ciudadano mexicano "cuyo historial incluye secuestros" y "ciudadanos colombianos condenados por asesinato", según la subdirectora ICE , Madison Sheahan, la reciente operación involucró la detención de un "ciudadano brasileño con antecedentes de agresión agravada", un ciudadano mexicano "con un historial de secuestros" y "ciudadanos colombianos condenados por asesinato".

ICE lanza advertencia a los inmigrantes

La subdirectora nacional de ICE advirtió que la experiencia en Florida servirá como modelo para otros distritos: “Hemos demostrado que es posible actuar de manera rápida y efectiva”. En sintonía con DeSantis, lanzó una advertencia a los inmigrantes: “Aunque esta es la primera operación de su tipo, gracias al gobernador, no será la última. No nos detendremos, porque no hay tolerancia para los criminales y extranjeros ilegales”.

Esta operación se suma a una serie de redadas realizadas por ICE y la Guardia Nacional en los últimos meses, con un enfoque particular en inmigrantes de Centroamérica y Sudamérica. Según el Departamento de Seguridad de Florida, las detenciones aumentaron un 45% en el primer trimestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior.