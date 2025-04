Ron DeSantis arremete contra líderes republicanos de Florida y los acusa de "empoderar a la izquierda": "Qué diablos está pasando"

El panorama político de Florida viene siendo marcado por la tensión entre el gobernador Ron DeSantis y los líderes republicanos de la Cámara de Representantes del estado. En una serie de declaraciones, la autoridad criticó fuertemente a los representantes de la Cámara, acusándolos de no seguir los principios conservadores que, según él, llevaron a la victoria republicana en el estado. “Los votantes republicanos se preguntan qué diablos está pasando en la Cámara de Representantes de Florida”, expresó DeSantis, quien además indicó que la Cámara está cediendo a presiones externas, algo que, a su juicio, favorece a la izquierda.

DeSantis también acusó a los líderes de la Cámara de Representantes de actuar en contra de los intereses de los votantes republicanos al no alinearse con su agenda conservadora. El gobernador destacó que este alejamiento de los principios republicanos podría tener consecuencias graves para el futuro político de Florida.

DeSantis acusa a líderes de la Cámara de "empoderar a la izquierda"

El gobernador ha sido directo al señalar que los líderes de la Cámara no están cumpliendo con las expectativas de los votantes que los eligieron. Según DeSantis, las políticas conservadoras que han definido el éxito de Florida en los últimos años están siendo socavadas por aquellos que ahora lideran la Cámara. “Lo que están haciendo es una fórmula para que Florida vuelva a ser un estado clave. La razón por la que pasamos de ser un estado morado a ser un estado rojo durante mi mandato es porque establecimos fuertes contrastes con la izquierda y la derrotamos en un tema tras otro”, comentó DeSantis.

El gobernador también acusó a los legisladores de la Cámara de representar un obstáculo para seguir ese camino. Afirmó que desvían la agenda republicana hacia una dirección que considera equivocada y que, según él, podría debilitar el liderazgo conservador en Florida. “Están haciendo cosas para empoderar a la izquierda”, subrayó DeSantis, quien no oculta su frustración por la falta de apoyo de la Cámara en cuestiones cruciales.

Presidente de la Cámara de Representantes de Florida responde a Ron DeSantis

En respuesta a las acusaciones de DeSantis, Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Representantes de Florida, no tardó en defender su postura. En un comunicado proporcionado a Fox News Digital, Pérez acusó al gobernador de hipocresía y lo tildó de haberse convertido en el “pantano” que prometió combatir durante su campaña. “Desafortunadamente, lo que hemos visto en Florida es un gobernador que se ha convertido en justo lo que prometió combatir: en un pantano”, dijo Pérez, en un intento por desvincularse de las críticas del gobernador y reafirmar la independencia de la Cámara.

Pérez también defendió las políticas conservadoras que la Cámara ha implementado bajo su liderazgo, destacando que han aprobado recortes fiscales más audaces que los que DeSantis ha propuesto, además de políticas en áreas clave como el control de armas y la implementación de E-Verify. “Nos enorgullece impulsar reformas conservadoras, pero no encubriremos la mala gestión del dinero de los contribuyentes. Todo su estilo de gobierno se basa en el miedo y la intimidación: si no haces lo que él dice o tienes una opinión diferente, lo considera traición. Lo único que hace es atacar a quienes no están de acuerdo con él”, añadió Pérez, sugiriendo que DeSantis está tratando de desviar la atención de los problemas reales en la administración estatal.