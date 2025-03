Donald Trump amenaza a Nueva York con retirar fondos para el transporte público con excusa del aumento de la delincuencia en el metro

La administración del presidente Donald Trump ha amenazado con retirar la financiación federal al sistema de transporte de la ciudad de Nueva York si no se presenta un plan para abordar la delincuencia.

En general, los delitos violentos son poco comunes en el sistema de metro de Nueva York, ya que los vagones y las estaciones suelen ser tan seguros como cualquier otro espacio público. Sin embargo, recientes ataques de gran impacto, como el caso de una mujer quemada y el de personas empujadas a las vías, han generado preocupación entre algunos pasajeros.

VIDEO MÁS VISTO Influencer Graba Terrorífico Encuentro Cercano con Oso en Guarida

¿Por qué Donald Trump amenaza con retirar fondos para el transporte público en Nueva York?

Aunque los funcionarios de tránsito de Nueva York destacan estadísticas públicas que muestran una disminución de los delitos graves en el sistema de metro este año, el Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, señaló "una serie de incidentes de alto perfil relacionados con la seguridad" en una carta enviada el martes al jefe de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York (MTA).

"Si no pueden mantener seguro su metro, si la gente no puede ir al metro y no tener miedo de ser apuñalados o arrojados frente a las vías o quemados... vamos a retirar su dinero", indicó Duffy en una entrevista con "Fox & Friends" el miércoles. Además, Duffy también advirtió que los sistemas de tránsito de Chicago y Washington D. C., podrían perder importantes fondos federales si no se realizan mejoras en la limpieza y seguridad.

En la misiva, Duffy amenazaba con redirigir o retener fondos si la agencia no cumplía con su solicitud de información, estableciendo como fecha límite el 31 de marzo. La MTA, que también gestiona las redes de autobuses y trenes regionales de la ciudad, depende de una combinación de fondos locales, estatales y federales.

Su plan de capital quinquenal de US$68 mil millones hasta 2029 contempla US$14 mil millones en subvenciones y fondos federales.

Delincuencia en el metro de Nueva York

Los funcionarios de Nueva York expresaron su disposición para discutir cómo la MTA y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) están colaborando para reducir el crimen y la evasión de tarifas. En general, los delitos violentos son poco frecuentes en el sistema de metro de Nueva York, que transporta a millones de pasajeros diariamente.

“La buena noticia es que las cifras van por buen camino: la delincuencia ha disminuido un 40 % en comparación con el mismo período de 2020, justo antes de la pandemia, y en lo que va de 2025 hay menos delitos graves diarios en el transporte público que en cualquier otro año sin pandemia”, afirmó John McCarthy, jefe de políticas y relaciones externas de la MTA, en un comunicado.

Las estaciones y vagones suelen ser tan seguros como cualquier otro espacio público. Sin embargo, recientes ataques de gran repercusión, como el de una mujer quemada y el de personas empujadas a las vías, han generado preocupación entre algunos pasajeros.

Aunque los delitos graves en el sistema han disminuido en los últimos años, el número de agresiones ha aumentado, pasando de 373 en 2019 a 579 en 2024, según datos del NYPD.

Nueva York y las medidas para combatir delitos en el transporte público

Las autoridades también han dado a conocer las medidas existentes para combatir la evasión de tarifas y otros delitos mediante el aumento de la presencia policial en el sistema de transporte público. La gobernadora demócrata Kathy Hochul envió el año pasado a miembros de la Guardia Nacional estatal a las entradas de algunas de las estaciones más concurridas de la ciudad, lo que describió como un claro factor disuasorio contra la delincuencia.

La carta de Duffy solicita una lista de las medidas y planes implementados por las autoridades de Nueva York para abordar las agresiones a los trabajadores del transporte público, la evasión de tarifas y otras actividades delictivas, incluyendo agresiones y lesiones a los pasajeros. La carta menciona específicamente incidentes como "pasajeros empujados frente a los trenes", "surfeo en el metro" y suicidios.