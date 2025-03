El temor a las redadas de ICE en California reduce la presencia de estudiantes en las aulas: "Tienen miedo de la separación familiar”

La presencia de Donald Trump en la Casa Blanca ha generado temor en las escuelas de Estados Unidos. Desde la gestión del líder republicano, los alumnos de California temen asistir a clases debido al aumento de redadas de ICE. A esto se le suma el anuncio del gobierno de Trump que, a partir de ahora, los servicios de inmigración podrán realizar arrestos cerca de los llamados "lugares sensibles", como escuelas, iglesias y hospitales.

"Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar arrestos. La administración Trump no atará las manos de nuestra valiente fuerza del orden y, en cambio, confía en que usen el sentido común”, declaró a mediados de enero en un comunicado el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman.

El endurecimiento de las políticas migratorias ha dado como resultado que estudiantes de familias inmigrantes dejen de asistir a la escuela por temor a que ellos o sus padres queden atrapados en una redada que termine por separarlos. “Cuando llego, espero encontrar a todos los estudiantes felices y listos para estudiar. Pero realmente lo que estoy encontrando es a estudiantes con miedo o estudiantes que no están llegando porque tienen miedo de la separación familiar”, sostiene Lupe Carrasco, una maestra en el condado de Los Ángeles, a CNN.

Las redadas de ICE aumentan el temor de deportaciones en escuelas de California

En California, según el Instituto de Políticas Migratorias, existen 133.000 niños indocumentados de entre 3 y 17 años matriculados en escuelas públicas, y 750.000 estudiantes de K-12 en el estado tienen al menos un padre indocumentado. Aunque no hay informes confirmados de la presencia de agentes de ICE dentro de las escuelas en Estados Unidos, maestros en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Chicago señalan que la amenaza de las deportaciones parece haber contribuido a una disminución en la asistencia a clases en algunas comunidades.

“Se sienten con ansiedad (..) Me llegan durante el 'lunch', antes de la escuela, después de la escuela, para preguntar cómo pueden aplicar para DACA o para arreglar su situación. Y me da mucha, mucha pena porque están muy nerviosos”, asegura Carrasco.

¿Las escuelas son seguras para los hijos de inmigrantes indocumentados?

Los Ángeles es una de las ciudades santuario que tiene como ordenanza prohibir el uso de recursos municipales, como transporte o personal, para hacer cumplir las leyes de inmigración. En ese sentido, a pesar de que el gobierno de Trump haya terminado con la política que evitaba que los agentes de ICE realizaran arrestos cerca de las escuelas, el fiscal general de California, Rob Bonta, comentó para CNN que el estado protegería a maestros y estudiantes de posibles detenciones.

Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, los alumnos de California temen asistir a clases debido al aumento de redadas de ICE. Foto: Composición LR

“Las escuelas de California son y seguirán siendo un lugar acogedor, inclusivo y seguro para todos, independientemente de su orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio. El Gobierno federal no dicta lo que enseñamos, ni escribe nuestros planes de estudio. Eso lo hacemos aquí en California”, agregó el fiscal general.

Por su parte, la maestra Carrasco asegura que las escuelas en Los Ángeles continuarán garantizando que la información de sus estudiantes esté protegida. “Yo sé que en las escuelas aquí en Los Ángeles los estudiantes están seguros y yo sé eso porque como maestros, como escuela, nosotros tenemos responsabilidad de cuidar su información. Es información privada”, acota.

¿Qué son las ciudades santuario en EE. UU?

Distintos estados, condados y ciudades en Estados Unidos se consideran "santuario" para los migrantes indocumentados. Este término generalmente se refiere a aquellas zonas que limitan su cooperación con los esfuerzos federales para deportar a personas migrantes indocumentadas.

No obstante, las ciudades santuario no impiden que los agentes federales apliquen las leyes migratorias, las cuales se aplican en todo el país. Además, estas políticas no afectan a los migrantes detenidos por cargos penales federales, que pueden ser encarcelados y posteriormente deportados.

¿Cuáles son las ciudades santuario en EE. UU?

California, Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón y Washington son algunos de los estados que tienen políticas de santuario. Mientras que ciudades, como Chicago, Nueva York, San Francisco y Los Ángeles, tienen ordenanzas de santuario que prohíben el uso de recursos municipales, como transporte o personal, para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Por otro lado, muchos estados, como Alabama, Georgia, Florida, Iowa, Tennessee, Texas y Virginia Occidental, tienen leyes antisantuario que obligan a las fuerzas del orden locales a cooperar con las autoridades federales de migración.